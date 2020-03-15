男童「抽搐不停」雙親緊抱求救　警駕車縮短14分鐘送醫救回命

▲男童抽搐不停，雙親抱著他向五股成州派出所警方求救。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市五股區於6日晚間9分許，有位父親急忙跑進成州派出所，表示2歲的男童在家中突發抽搐急須送醫，開車到家中附近的派出所希望警方協助，派出所的員警聽到這個緊急情況，立刻帶著母親及病童坐上警車送醫，開啟蜂鳴器後20分鐘的路程短短6分就趕到，由急診接手救治，拯救寶貴的性命。

男童一家人住在成州派出所附近，事發當時原本父母都在家中，卻發現男童突然抽搐不停，眼見狀況不對便由父親開車來到派出所尋求幫助，當時在所內的員警陳品安及林忠億聽到這個訊息，考量到該時段前往最近的淡水馬偕醫院車流量大，如果讓民眾自行開車過去，救治時間一定會延誤。

員警便立刻請媽媽帶著小孩坐上警車，沿線開蜂鳴器及警示燈將男童送往醫院，原本總長6公里需要20分鐘的路程，僅僅6分鐘就將危及中的孩童送抵醫院，平安完成任務。

警方平時在繁重的勤務當中，仍保有為民服務的熱忱，員警們都謹記身在公門好修行這句座右銘，而男童出院後，家屬特別感謝警方貼心為民服務，還至所答謝同仁，父母簡單的幾句感謝，男童臉上的笑容，在在都是員警工作上全力以赴最好的報答。

▼事後父母抱著小孩到派出所向員警致謝。（圖／記者陳豐德翻攝）



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