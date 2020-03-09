行車畫面曝光！橋上轉彎開在「槽化線」　唱完歌直直撞分隔島釀3傷

記者陳豐德、游宗樺／新北報導

新北市蘆洲區永安大橋9日凌晨3點多發生一起自撞車禍，20歲的駕駛丁姓男子當時在蘆洲唱完歌後，開車載著官姓與陳姓友人要送回到新莊住處，卻在往五股方向時自撞橋上中的分隔島，最新的行車畫面曝光，當時丁姓駕駛疑似因為路況不熟，直直撞上路中的分隔島橋墩，車頭嚴重變形，所幸3人送往醫院後無生命危險。

▲丁男凌晨駕車行經永安大橋，疑似路況不熟自撞路中分隔島。（圖／記者游宗樺攝）



行車畫面中，當時丁男的轎車開在永安大橋往五股方向時，經過一個轉彎處，整輛車子卻行駛在分隔車道的槽化線上，看到分隔島時，駕駛試圖剎車已經來不及，整輛車直直撞上。

警方獲報到場，發現銀色轎車車頭嚴重變形卡在橋墩前，車前擋風玻璃碎裂，後坐座椅往前擠壓，車內飾板布滿傷者血跡，丁姓駕駛（21歲）與車上的2名乘客一度受困在變形的車體內，經警消救出後，2人並無明顯傷勢，被送往新光醫院觀察治療；而坐在副駕駛座上的乘客胸部受到重挫，被送往淡水馬偕醫院急救暫無生命危險。

據查證，警方在轎車車上找到一支開著導航的手機，初步判斷丁男從蘆洲往五股方向開車時，行經永安大橋路段疑似路況不熟，才會不慎自撞路中橋墩，並在撞擊點後方留下長長的煞車痕跡，駕駛並無酒駕情形。

▼副駕駛座的官姓男子傷勢較重，車內滿是血跡。（圖／記者游宗樺攝）



▼車後留著長長剎車痕。（圖／記者游宗樺攝）



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