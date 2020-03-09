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斥資4億新建蘆洲警分局大樓　侯友宜：提供優質與便民辦公空間

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▲ 斥資4億新建蘆洲警分局大樓 侯友宜：提供優質與便民辦公空間。（圖／新北市政府提供）

▲ 斥資4億新建蘆洲警分局大樓，侯友宜：提供優質與便民辦公空間。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜8日前往視察蘆洲警分局辦公廳舍暨三民派出所新建工程，責成施工單位如期如質完工。他表示，蘆洲警分局肩負蘆洲、五股、八里等3轄區，共32萬民眾的人身安全，新的辦公大樓完成後，警政同仁將能有完善的辦公環境，進而提昇服務品質及工作效率，保障地方民眾安全。

侯友宜8日前往工程現場視察、聽取簡報後指示，各樓層的使用規劃與設計，要以利民、便民為考量，並符合同仁值勤上的需求，他責成相關單位再溝通、協調，在空間使用規劃上進行適度的調整，以發揮新建大樓的最大效益。此外，侯市長也關心備勤室的空間是否足夠，以照顧外地來新北服務的同仁；更讚許頂樓空中花園等休憩空間的設計，能提供辛苦值勤的員警一個抒壓的環境。

▲ 斥資4億新建蘆洲警分局大樓 侯友宜：提供優質與便民辦公空間。（圖／新北市政府提供）

▲ 新北市長侯友宜責成施工單位如期如質完工。

舊蘆洲警分局辦公廳舍位於蘆洲區三民路609號，在921地震期間主體結構受損，並有建築材料老化問題；為確保洽公民眾、員警安全及因應警察人員編制提升，新北市政府選定在蘆洲長榮路上興建具多功能辦公大樓的蘆洲分局暨三民派出所，為地下2層、地上7層建築，於2018年9月25日開工，總工程經費約為4億8000萬元。

工務局表示，新蘆洲警分局辦公大樓，地下1至2層樓為警用汽機車停車場，1樓為三民派出所、交通裁決室及環保署環境事故小組，2至7層樓為蘆洲分局各單位辦公室及休憩空間、交誼廳、大禮堂、健身房等；目前結構體已完成，正進行室內裝修和機電管線配設工程，預計2020年底可全部完工，啟用後將強化警政勤務及安全救援能力，也提升對市民服務功能。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

▲ 斥資4億新建蘆洲警分局大樓 侯友宜：提供優質與便民辦公空間。（圖／新北市政府提供）

▲ 侯友宜視察蘆洲警分局辦公廳舍暨三民派出所新建統包工程。

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