防堵改裝、噪音車「夜襲淡水」　警關渡橋下重點攔查連開6罰單

▲日前桃園改裝車連夜襲擊淡水，蘆洲警在要道龍米路攔查開單。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

改裝車猖獗，新北市八里、五股一帶夜間常有改裝車輛出沒，機車違法改裝產生巨大的噪音，已然成為民眾夜間最痛恨的事情，10日蘆洲分局協同監理站針對龍米路段實施聯合稽查，加強取締酒後駕車同時也對改裝車輛逐一檢視，一共攔查35輛機車，並開出6張罰單，

經調查，車輛若自桃園出發，經平面道路打算前往淡水、北投、五股、新莊一帶的車流，「龍米路段」已成為這些車輛的必經之處。近期違規改裝車輛日益漸增，五股、八里地區民眾早已不耐巨大車輛噪音困擾，單靠警方針對交通違規案件舉發又無法從根本處理改裝車輛高噪音、易生危險的問題。

為使改裝飆車族不敢再犯，10日新北市政府警察局蘆洲分局偕同蘆洲監理站在關渡橋下進行聯合稽查，以道路攔檢方式逐一檢視車體結構是否有違法改裝情形，稽查勤務共檢查車輛35輛，取締第21條一項2件，第18條一項4件，總計6件。

▼蘆洲警與監理所聯合稽查。（圖／記者陳豐德翻攝）



蘆洲警分局持續積極辦理通報噪音車工作，108年度通報噪音車4500餘輛移由主管機關辦理後續裁罰事宜，隨著各級學校陸續開學，持續與監理站及環保局合作，在轄內重要路段實行聯合稽查勤務，以杜絕青少年危險駕車及擅自變更車體重要設備行為，共同維護交通安全與優質居家品質。

警方呼籲民眾，不當改裝車體、電氣設備，將使車輛安全結構減弱，危及自己及其他用路人的安全，依道路交通管理處罰條例第18條，可處新臺幣2,400元以上9,600元以下的罰鍰，並責令檢驗。至於改裝排氣管部分，除違反「噪音管制法」外，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處新臺幣6,000元以上24,000元以下的罰緩。

警方也表示，噪音改裝車已然成全民公害，請駕駛人不要把個人快感建立在其他人的痛苦上，排氣管轟隆作響聲，只會引來更多人的側目和厭惡。目前每月皆不定期在轄內重要路段及改裝車輛易聚集的熱點，規劃各派出所及交通分隊攔檢編組，並會同蘆洲監理站及新北市環保局攜手執行「防制危險駕車聯合稽查」專案勤務，鎖定非法改裝、噪音擾人的車輛，主動攔檢取締。

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