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高雄狠父大街踹3歲女　懸空倒吊再重摔！妻不忍了：30歲禮物是跟你說再見

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▲李姓女子在臉書上控訴先生家暴。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲李姓女子在臉書上控訴先生家暴行為，並公布女童驗傷單。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區驚傳一起家暴案件，一名廖姓男子和李姓女子結婚後育有1女，不過廖姓男子在婚後4年間多次對妻女施暴，讓太太不願再忍，決定上網控訴先生的惡行，有網友看到李姓女子的貼文，文章還附有當時廖姓男子的施暴影片，便將資訊轉貼給正義哥，希望將這件事情公布出來。

▲廖男當街對3歲女兒施暴。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲廖姓男子當街將女兒懸空倒吊接著重摔在地，女童哭聲大到鄰居都出來查看。（圖／記者許宥孺翻攝）

經正義哥介入了解，李姓女子和3歲女兒長期被廖姓男子家暴，正義哥表示，看到案發影片有「摔」；李女的哥哥也指出，妹妹三不五時就受傷，但都說是跌倒，但這次是妹妹受不了了，才選擇爆料出來。

▲廖男當街對3歲女兒施暴。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲廖姓男子狠踹女童。（圖／記者許宥孺翻攝）

依影片內容可以看出時間點是在白天，而地點就在住家門前的馬路上，附近還有汽機車、腳踏車來回經過，廖姓男子竟當街以腳踹女童，被踹了第一下，女童就跌倒在地。其他影片還可以看出女童想逃跑，但是被廖姓男子一把抓住抱在懷裡，接著讓女童跨坐在肩上，隨後懸空倒吊女童的身體，再重重摔到地上，女童的哭聲越來越大，有鄰居聽到聲音趕緊跑出來看。

▲李姓女子在臉書上控訴先生家暴。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲李姓女子在臉書上控訴先生家暴。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲李姓女子在臉書上控訴先生家暴。（圖／記者許宥孺翻攝）

「30歲的禮物是跟你說再見！」對於先生的家暴行為，李姓女子不願再忍耐，選擇上網公布種種惡行，「懷孕七個月喝醉對我動手我忍，喝醉砸壞家裡酒駕撞壞車我忍，現在連孩子也在你酒後失控動手」，讓李姓女子氣得表示：「我不再是廖太太！」更嗆聲：「要糗大家一起來糗，我臉不要了，面子留給你慢慢補。」

高雄市社會局表示，目前已帶女童前往醫院驗傷，不過由於女童父親工作關係，還無法向親自向社工說明，但女童父親管教行為已明顯過當，後續將會進行親子教育輔導。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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