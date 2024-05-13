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每2周需輸血！台南30歲罕病女急需「B型血健康男」捐血

▲▼捐血。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲歡迎台南B型血的年輕健康男性捐血。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／CTWANT

台南一名30歲凃姓女子因為罹患再生不良貧血症，體內無法自主輸送紅血球，因此需每隔2至3周需輸血一次才能存活，每隔2至3周需輸血一次維繫生命。過去有許多B型血的善心人士會定期捐血給凃姓女子，不過凃姓女子的媽媽近日表示，有些定期捐血者已逾65歲、無法再1次捐500CC血，希望台南地區其他B型血健康男性能輪流定期捐血給愛女。

據了解，凃姓女子出生僅滿一個月就被送進加護病房。經過抽取骨髓檢驗後，醫生發現她患有「再生不良性貧血」，這是一種罕見疾病，每百萬人中僅有2至5人罹患，此疾病通常發生在年齡較輕或較老的人身上。

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再生不良性貧血的發生原因分為遺傳性、原發性和續發性三類，無論原因為何，最終都會導致骨髓造血功能受損，如果不及時輸血，就可能危及生命。而與一般的貧血不同，凃姓女子的造血功能極度低下，甚至白血球和血小板也明顯降低，使得醫生警告她可能隨時會出現無法止血的情況，極其危險，因此需要家人的精心照料。

台南30歲罕病女「每兩周需輸血」維持生命　媽急求B型血男組捐血團隊

▲凃姓女子和母親曾出席「捐血有愛，我愛捐血」記者會，分享多年用血心得。（圖／翻攝自台南市政府）

根據《自由時報》的報導，全國聲暉聯合會理事長莫素娟表示，凃姓女子的母親是一位單親媽媽，必須兼顧工作和照顧生病的女兒，感謝眾多善心捐血團隊的支持，讓她得到了幫助。不過如今先前的捐血團隊有些已逾65歲、無法再1次捐500CC血，因此凃姓女子的母親不得不呼籲，台南地區的B型血健康男性加入捐血團隊。

凃姓女子的母親也指出，希望捐血者每次捐獻500CC全血，一年最多可捐3次。此外，捐血者需在凃姓女子輸血前一週捐血，以確保及時取得所需血液，因此捐血者最好是居住在台南區的B型血男性。如有意捐血，請先聯繫凃姓女子的母親（電話：0928373418）。

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