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美CNBC主持人：最佳抗疫方法=全民感染！被砲翻隔天火速道歉

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實習記者陳妙津／綜合報導

英國「群體免疫」的抗疫策略引發熱議。不過美國CNBC知名主持人桑泰利（Rick Santelli）也曾在日前提出這個說法，他認為疫情將導致經濟受到破壞性影響，若能讓所有人都感染肺炎，儘管可能造成數百萬人死亡，但疫情很可能在短期內因大眾具有抗體而結束。不過他的觀點遭到網友痛批「麻木不仁」，因此火速在24小時內道歉。

據《商業週刊》報導，桑泰利5日在電視節目中，拿美國疾控中心的建議為證，指出長期抗疫造成的經濟衝擊將比讓病毒快速傳播更嚴重，「我們應該讓病毒感染所有人，如果可以在一個月內結束的話，死亡率可能和長期抗疫的結果沒兩樣，但區別是全球及國內經濟受到的影響會比較小。」

新冠疫情延燒至今，已經導致各大洲出現上萬名確診病例，連帶衝擊全球金融市場，雖然美聯儲已採取降息策略，但美股仍在本周連續觸發熔斷機制，全球股市也遭受重挫，儘管14日道瓊工業指數因美國宣布進入緊急情況而大幅反彈1985點，但在疫情影響下，後續情況仍不容樂觀。

桑泰利還以麻疹及水痘等並為例，指出「加速染病過程」會減輕過程中額外的損失，他的言論很快受到網友痛批「麻木不仁」。據世衛組織數據顯示，新冠肺炎的死亡率為3.4%，遠高於季節性流感，若感染全美國，將可能導致超過1100萬人死亡，若在全球大流行則可能造成超過2.34億人喪命。

由於受到各方砲轟，桑泰利在隔日早晨火速致歉，「這真的是很愚蠢的一段發言，相當不合時宜，我為自己的麻木感到抱歉。」CNBC的發言人拒絕對此發表意見。

▲▼美國知名主持人桑泰利日前提出應讓所有人盡快染上新冠肺炎，產生抗體，好減輕對經濟衝擊的發言引起眾怒。（圖／翻攝自推特／Joshua Potash）

▲美國知名主持人桑泰利日前提出應讓所有人盡快染上新冠肺炎，產生抗體，好減輕對經濟衝擊的發言引起眾怒。（圖／翻攝自推特／Joshua Potash）

英國首相強生近日召開記者會，宣布的抗疫具體措施太過消極而引發爭議，會中僅呼籲老弱群體不要出門，並稱未來政府將把重心放在重症病人身上，若出現發燒咳嗽症狀只需在家隔離7天，被外界稱為「佛系防疫」。《彭博社》更有評論直指，該策略的目的是為了獲得「群體免疫力」（herd immunity），也就是在同一個時間期，群體中大部分人都已經得過病了，就會因此獲得免疫力，這樣一來，這個疾病也就不會被繼續傳播給其他沒有得病的人了，英國打算在下一個冬天到來之前，在今年夏天完成這目的。

英國首席科學官瓦朗斯（Patrick Vallance）則對此表示，大部分民眾的症狀都是輕微的，「我認為這是年復一年都會出現的病毒，它會逐漸變成一種季節性病毒，長期來說，社區具有免疫力是控制病毒最重要的部分。」

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