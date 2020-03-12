藥局公告「做的不開心，不賣口罩」　黃偉哲笑哭留言：不能嗆辛苦的工作人員

▲藥局霸氣告示釣出台男市長黃偉哲回應。（圖／翻攝臉書、IG）



記者蔡文鈴／台北報導

政府實施「口罩實名制」政策，民眾需持健保卡赴藥局購買口罩，也發生不少買不到口罩的民眾跟櫃台人員大吵大鬧。近日有粉專轉貼一間藥局的告示，遭某病人嗆「做的不開心就不要做，所以今日不賣口罩」，結果釣出台南市長黃偉哲留言「笑哭」表情。

粉專「垃圾文界的一位美少年」貼出一張藥局告示，「3/12停售口罩，病人王X昀的阿嬤嗆藥師說：做的不開心就不要做，所以今日不賣口罩」。

這篇貼文在IG上面吸引2萬多人按讚，粉專版主還讚許藥局的做法「態度正確」，更意想不到的事，在上百則留言中竟然出現黃偉哲的帳號留言「笑哭」的表情，令許多網友又驚又喜。

黃偉哲也在留言區下跟網友互動，「各位一定要體諒工作人員的辛苦」，還有網友跟市長說「我半個台南人」，黃偉哲則俏皮回應，「那千萬不能嗆辛苦的工作人員哦」。

▲藥局霸氣告示釣出台男市長黃偉哲回應。（圖／翻攝臉書、IG）

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