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入境台灣發燒「一度以為新冠肺炎」　馬來西亞籍男學生確認染茲卡

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▲▼機場檢疫現場。（圖／讀者提供）

▲機場檢疫現場。（圖／讀者提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（14）日公布新確認1例境外移入茲卡病例，是一名南部20多歲馬來西亞籍男學生，他返國探親時已經出現發燒症狀就醫，8日入境台灣因為症狀一度被通報新冠肺炎，所幸檢驗結果陰性，但他後續症狀仍持續，11日就醫確認為茲卡病毒感染症，為今年國內第2例境外移入。

疾管署表示，這名馬來西亞籍男學生，1月16日至3月8日獨自返回馬來西亞探親，3月7日出現發燒症狀於當地診所就醫，8日返國時因曾有症狀，經機場檢疫站送驗新型冠狀病毒檢驗陰性，3月10日有全身紅疹、喉嚨痛等症狀，3月11日就醫後通報茲卡病毒感染症，經檢驗確診。目前個案症狀已改善，相關接觸者無疑似症狀，地方衛生單位已至個案活動地進行孳生源清除及化學防治。

請繼續往下閱讀...

我國自2016年迄今共確診26例茲卡病毒感染症病例，均為境外移入，感染地多為東南亞國家，分別為越南及泰國各6例、緬甸及馬來西亞各3例、菲律賓2例，印尼、新加坡、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、美國(佛羅里達州邁阿密)及安哥拉各1例。2016至2020年病例數分別為13、4、3、4及2例。

依據世界衛生組織發布之疫情概況，以及我國與鄰國境外移入個案資訊，疾管署針對鄰近我國有風險之柬埔寨、緬甸、泰國、越南、菲律賓、新加坡、印度及馬爾地夫等國，旅遊疫情建議列為第二級警示(Alert)，另孟加拉、寮國、馬來西亞及印尼等國先前曾有本土流行疫情，旅遊疫情建議列為第一級注意(Watch)。

疾管署表示，一般成人感染茲卡病毒後症狀輕微，孕婦感染茲卡病毒後可能導致胎兒小頭畸形或死亡，提醒孕婦及計劃懷孕婦女暫緩前往茲卡病毒流行地區；民眾如需前往，應做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲、皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、住在有紗窗、紗門或空調的房舍等。

離開流行地區後請落實「1+6原則」：暫緩捐血至少1個月、男女無論有無症狀，都應採取安全性行為(全程正確使用保險套)及延後懷孕至少6個月，並落實自主防蚊措施至少三週。

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