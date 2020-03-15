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湖北只新增4例！　境外輸入病例「破百」累計111例

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▲新冠肺炎,新冠病毒,香港。（圖／達志影像／美聯社）

▲很多民眾戴口罩防範新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

根據大陸國家衛健委最新報告，14日新增確診病例20例，新增死亡10例，新增疑例39例。目前累計確診80844例、累計死亡3199例。14日新增報告境外輸入確診病例16例（北京5例，浙江4例，上海3例，甘肅3例，廣東1例）。截至3月14日24時，累計報告境外輸入確診病例111例。

據大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例10734例（其中重症病例3226例），累計治愈出院病例66911例，累計死亡病例3199例，累計報告確診病例80844例，現有疑似病例113例。累計追踪到密切接觸者679759人，尚在醫學觀察的密切接觸者10189人。

湖北新增確診病例4例（武漢4例），新增治愈出院病例1335例（武漢1181例），新增死亡病例10例（武漢10例），現有確診病例10431例（武漢9911例），其中重症病例3163例（武漢3058例）。累計治愈出院病例54278例（武漢37632例），累計死亡病例3085例（武漢2456例），累計確診病例67794例（武漢49999例）。新增疑似病例1例（武漢1例），現有疑似病例18例（武漢15例）。

累計收到港澳台通報確診病例204例：香港特別行政區141例（出院81例，死亡4例），澳門特別行政區10例（出院10例），台灣53例（出院20例，死亡1例）。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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