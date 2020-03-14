中國外交部嗆「美軍把病毒帶到武漢」　美氣炸召見大使抗議

▲中國駐美大使崔天凱。（圖／CFP）

記者丁維瑀／綜合報導

中國外交部發言人趙立堅日前透過推特指責，可能是美軍把新冠肺炎（COVID-19）病毒帶到武漢。對此，美國國務院13日上午召見中國駐華盛頓大使，以此抗議中方的發言。美中近來針對新冠肺炎陷入緊張關係，中方否認病毒源自中國，包括美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在內的官員則猛烈指責北京。

美國國務院助理國務卿史達偉（David Stilwell）13日召見中國駐華盛頓大使崔天凱。CNN報導，過程中，史達偉向崔天凱做出「非常嚴厲」的陳述，崔天凱則是表現出強硬的態度；史達偉並沒有威脅任何事，不過雙方確實進行直白的對話。

根據BBC，趙立堅12日在推特表示，可能是美軍把新冠病毒帶到武漢，美國政府應公開透明數據，「美國欠我們一個解釋。」趙立堅發布貼文不久後，崔天凱就被美國國務院召見。

趙立堅還呼籲網友，轉貼一則加拿大研究機構的文章，內文聲稱新冠病毒的最初來源可能是美國一家軍事實驗室。美國務院對此強調是中方公然散布假消息。美國總統川普13日則表示，大家都知道病毒從哪來，「他們（中國）知道病毒從哪來的。」

蓬佩奧上周形容疫情時，稱新冠肺炎為「武漢病毒」（Wuhan virus）。川普發表全國演說期間，也說這是「外來病毒」（foreign virus）。有關官員告訴CNN，美國務院認為，全球大流行的源頭在中國展開，中方被批評沒有對全世界誠實，如今試圖轉移這個輿論，「散布陰謀論是危險跟荒謬的。」

趙立堅13日還在推特表示，近期有一些關於新冠病毒源頭的討論，有美國政府高官以及國會議員發表不實、不負責任的言論，「抹黑攻擊中國，我們堅決反對。國際社會包括美國國內，對病毒源頭問題有不同看法。中方始終認為，這是一個科學問題，需要聽取科學和專業意見。」

中美間的紛爭越演越烈，美國共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）14日在推特寫道，趙立堅封鎖他的帳號，他形容對方是中國外交部的「小丑」，「事實是，中國共產黨對於這種病毒向全球與其公民說謊，他們要負責。」

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