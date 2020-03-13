新冠病毒是美軍帶到武漢？　大陸外交部：中方堅決反對美國抹黑





▲耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

大陸外交部發言人趙立堅指出，新冠肺炎病毒可能是美軍帶進武漢的，引起國際關注。在大陸外交部今（13）日記者會上，發言人耿爽回應，病毒源頭需要聽取科學家意見；除此之外，中方也希望美國不要再抹黑中國。

根據「環球時報」報導，在13日例行記者會上，有外媒對於最近有言論指出，新冠病毒是美軍帶到武漢提問。耿爽指出，國際社會對病毒源頭問題有不同看法。而中方始終認為，這是一個科學問題，需要聽取科學、專業的意見。

耿爽也表示，「中方注意到最近一段時間有一些關於新冠病毒源頭的討論，個別美國政府高官和國會議員藉此發表種種不負責任和不實言論，抹黑攻擊中國，對此中方堅決反對」。

▲趙立堅質疑美國並未公開數據。（圖／翻攝自趙立堅推特）

趙立堅12日在推特發文寫道，「2/2 美國疾控中心主任被抓了個現行。零號病人是什麼時候在美國出現的？有多少人被感染？醫院的名字是什麼？可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！」質疑美國死於流感的一些病人，其實是死於新冠肺炎。

其實關於病毒的起源問題，耿爽11日就曾回應幾乎一樣的內容，「這是一個科學的問題，需要聽取科學、專業的意見。我們希望有關方面不要藉此做文章，也不要藉此對其他國家汙名化，這不利於國際社會齊心協力抗擊疫情」。

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