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山中鬼打牆…停車問路！雨衣男笑問「吃火鍋嗎」毛炸　網曝：是救命暗號

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山路,濃霧,山區（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲原PO回想起小時候鬼打牆的故事。（示意圖／stocksnap）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）勾起不少人在SARS時期的回憶，有網友就在PTT的marvel板上分享經驗，「你們要不要吃火鍋？」回憶起17年前的事，「台灣籠罩著惶恐與緊張的氣息，路上時不時能夠聽到用來撫慰人心的『手牽手』大組曲，也就是SARS流行的期間」，當時的原PO剛上小學。

因為疫情的關係，每個周末原PO爸都會開車，載著一家人到山上去呼吸新鮮空氣、沐浴芬多精，不過一家人除了上廁所之外，很少會下車走動，就是在途中把車窗開起來。

請繼續往下閱讀...

「依稀記得那天，我們一家準備好簡單的飯糰便開開心心的上山去了，依然是熟悉的山路上，我靠著窗，迷迷糊糊的睡去了。」原PO醒來時，映入眼簾的是一座大橋，「這次難得爸爸提議要停車下來走走，於是我們一家子就在橋頭停好車後，下車走到橋上欣賞風景，當時太陽高掛，景色好不美麗。」

開車,車（圖／取自免費圖庫negativespace）

▲SARS期間，一家人常坐車到山上呼吸新鮮空氣。（示意圖／negativespace）

回到車上、簡單用過餐後，原PO爸就開車往更山上的地方行駛，「不知道過了多久，我覺得景色越來越陌生，好像從來沒有來過這裡。」原PO說那時他雖然只是小學生，但因為每週都上山，已經很熟知那邊大概的路況，所以才知道他們正走在一條沒有走過的路。

原PO回想時形容道，那條路是上坡路，比之前走過的路都還要陡，車速也因此慢下來，「路也很小條，大約就是一台的寬度，右側緊貼著山壁，而且隨著越往上，霧氣就越濃。」

「就在此時，車子過了一個髮夾彎，一間小小的鐵皮屋佇立在旁，由於周圍都是大樹林立，這個屋子也顯得特別明顯，車子依然在往前駛去，依然是上坡路段，我們又過了一個髮夾彎，一模一樣的屋子又出現在我們左側。」沒想到繼續開，一樣的路和屋子一次、兩次、三次地重複出現在眼前，讓原PO忍不住開口「為什麼這個屋子會一直出現呢？」

▲▼工寮，廢棄工寮，山上，山屋，小屋，木屋。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陌生的山路上，一直看到同樣的房子經過。（示意圖／Pixabay）

副駕的原PO媽看了一眼房子後，也開口問「之前好像都沒有經過這裡耶？」原PO接著透露，父親的工作是送貨員，基本上對道路的敏銳度很足夠，方向感也很好，很少迷路。聽到孩子跟妻子的疑惑，原PO爸只是淡淡的笑了笑，「可能迷路了吧，我們往前看有沒有可以迴轉的地方。」

這時車上又回到一片寂靜，坐在原PO身邊的弟弟睡得相當熟，完全不知道車上正發生的事情。就這樣又過了好幾次同樣的彎，遇見了同一個小屋子後，突然發生一件不同的事，「一位穿著黃色輕便雨衣的中年男子突然出現在車子的左前方，是面對著我們走下來的，於是爸爸就停下了車，那個中年男子也靠到車窗邊。」

原PO爸當時就開口問「不好意思，請問你知道下山的路怎麼走嗎？」沒想到雨衣男的目光掃過了一家人後，微笑著說「你們要不要吃火鍋？」文不對題的回答讓原PO傻眼，「蛤？！除了熟睡的弟弟外，我們幾個都瞪大眼睛看著這個中年男子，爸爸又重複了一次他的問題：『我們想知道下山的路。』」

但雨衣男還是沒有說出下山的路，反而重複再問，「你們要不要吃火鍋？我們前面好多人要一起吃火鍋，你們要不要一起吃？剛煮好的，都是新鮮的食材喔！」原PO爸媽這次笑著婉拒對方的好意，並關上車窗往前開。

▲肉片,火鍋,配料。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲雨衣男笑問一家人要不要吃火鍋，場景相當詭異。（示意圖／Pixabay）

年紀還小的原PO見狀好奇直問「為什麼他會在這種地方問我們要不要吃火鍋？」但原PO爸媽都沉默不語，周遭剩車子的引擎聲轟隆地響著，「不知道經過了多久，我們又過了一個髮夾彎，但這次不一樣的是，前方出現的，是下坡路」、「之後，就再也沒有看到那間鐵皮小屋了，窗外的景色也變得熟悉起來，就這樣，爸爸一路上不發一語的開車回家了。」

想起這件事，原PO則說，「不知道如果當時接受了他的邀請，會發生什麼可怕的事情呢……」也補充爸媽的想法，「好多人好奇爸媽的想法～後續發生什麼事情我不記得了，但之後有次問到他們這件事情，爸爸表示有遇過更可怕的（這就是另一個故事了），這個還好」、「媽媽則覺得都已經過了，當時只想著趕快離開而已，反正後來也沒對我們怎麼樣」、「但兩個人都覺得那個中年男子是來幫助我們的，不管是不是人。」

看到貼文後，網友紛紛熱論這件事，不過就有人留言表示，搞不好其實是車子後面真的有什麼，對方故意講奇怪的話引起一家人注意，「有聽到老一輩這種不說破的救人方法，這樣才不會被山裡的東西記恨。」「然後他們老一輩也很有默契知道這個是提醒，大家都不會說破。」

也有人說鬼打牆的時候，在外人眼裡就是一直在原地繞圈圈，當地居民是為了打破迴圈才會那樣問，「火鍋有可能是暗號，雨衣中年男子可能是這種情況跟他問路的已經不是第一次。如果是暗號，或許眼神能透露訊息吧。」

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