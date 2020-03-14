　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新冠肺炎害一波損失！鄉民公認「這項最慘重」虧大　痛心炸：幾10萬不見…

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲武漢肺炎，民眾戴口罩。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎影響了每個人的生活。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情狂燒，影響了每個人的日常生活。就有女網友表示，因為疫情的關係，她失去了蜜月的20%金錢，崩潰直呼「都能購買一台摩托車了啊啊！」也說「投資股票跟我先生的臉一樣鐵青，各行各業的朋友也都在哀號中」，忍不住問「想問你們因為武漢肺炎的關係有損失了什麼嗎？」

這位女網友在PTT的WomenTalk板上發起討論「因為武漢肺炎你們損失了什麼？」文中抱怨道，「我先來，我因為疫情的關係失去了蜜月的20%金錢，都能購買一台摩托車了阿阿啊啊（崩潰」、「然後投資股票跟我先生的臉一樣鐵青，各行各業的朋友也都在哀號中。」

請繼續往下閱讀...

看到貼文後，許多人紛紛留言熱論，「我的歐聯和歐冠」、「生平第一次取得非自願離職書」、「演唱會延期了QQ」、「本來要去看婚戒拍婚紗都延遲了」、「錢，家中旅行社生意，快餓死」、「我反而賺了，因為宅在家省不少錢」、「損失錢都小事，想想那些失去生命的。」

另外，最多人的答案是出國和股票，「損失出國錢+1」、「出國旅遊取消」、「出國旅遊取消*4，假期無處消耗:(」、「出國旅遊取消，原本後天就要出發了QAQ」、「股票損失和去韓國出遊取消」、「取消日本訂房虧錢和停損股票」、「股票、聚餐」、「股票……幾十萬不見了」、「股票跟基金哭。」

▼許多人都直呼，股票受到很大的影響。（示意圖／記者屠惠剛攝）

▲▼台北股市大跌400多點。（圖／記者屠惠剛攝）

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～

 
ET快訊
即／30年名店「頂上魚翅」驚傳歇業　原因曝光
譚德塞大讚日本「防疫做得好」　竟是安倍海捐47億給WHO
貌美女師失蹤　警偵破詭異「無屍殺人案」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

開放留學生外館買口罩？　陳時中：國內穩定才會考慮國外

拿錯健保卡婦逼藥師「磕頭道歉」！陳時中：將採最嚴厲處分

好市多撤桌防疫「醬料區卻破功」奧客瞎爆　網加碼沒水準一幕：直接坐地吃

台北哥停車場遇「落魄版東瀛戰神」　路人心痛留言：請珍惜...釣出車主友

新冠肺炎害一波損失！鄉民公認「這項最慘重」虧大　痛心炸：幾10萬不見…

歐洲申根國全提升「三級警告」　指揮中心回溯追14天旅遊史

再冷一天！明晚低溫探12度　週一起「連10天都溫暖」

屏東出現「茲卡」病毒確診個案　馬國感染移入…衛生單位急消毒

豪氣一坐「神秘綿密物扁了」　上班哥怒叩妻秒變俗辣！老司機笑：特別紮實

雲林縣六房媽首次！市價1500萬258兩重金牌　熔成9個金塊保存

彰化市大埔排水溝「垃圾亂象」　丟丟姐隨手拋...監視器全錄下！

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

WHO不講話、大陸講的大家又不信　陳時中：台灣也只能做好最壞打算

Lisa聽到「AKB48真實人數」驚呆　Ella威脅練習生「好好選位子」ＸＤ

超歡樂「白粉遊戲」嗨翻全場！ 萌童超ㄎㄧㄤ反應倒整身笑歪網

眾量級CROWD｜PRANK互整情侶特輯

《青春有你2》「虞書欣說話」熱搜第1　蔡徐坤傻眼：是演了一部情境劇嗎？

《青春有你2》Ella感性演唱《都幾歲了》 網友感動：聲音都是故事

林采緹簽字掰了胡睿兒「如釋重負」　認發生撿屍風波時就想離婚

鸚鵡隔空吵架「同頻率搖擺」 牠衰爆被狠咬：干我什麼事

開放留學生外館買口罩？　陳時中：國內穩定才會考慮國外

拿錯健保卡婦逼藥師「磕頭道歉」！陳時中：將採最嚴厲處分

好市多撤桌防疫「醬料區卻破功」奧客瞎爆　網加碼沒水準一幕：直接坐地吃

台北哥停車場遇「落魄版東瀛戰神」　路人心痛留言：請珍惜...釣出車主友

新冠肺炎害一波損失！鄉民公認「這項最慘重」虧大　痛心炸：幾10萬不見…

歐洲申根國全提升「三級警告」　指揮中心回溯追14天旅遊史

再冷一天！明晚低溫探12度　週一起「連10天都溫暖」

屏東出現「茲卡」病毒確診個案　馬國感染移入…衛生單位急消毒

豪氣一坐「神秘綿密物扁了」　上班哥怒叩妻秒變俗辣！老司機笑：特別紮實

雲林縣六房媽首次！市價1500萬258兩重金牌　熔成9個金塊保存

林逸欣身邊不見4年男友　爆與網紅歌手「連過3年白色情人節」

《想見你》陳韻如弟弟曾慘遭換角　大鶴減齡13歲演活「中二小屁孩」

大專足聯／銘傳4分鐘進2球2比1退台體　睽違15年再進冠軍戰

北京「代購男」狂飛疫區國家　不甩居家隔離「被警逮捕拘10天」

全台8間特色蔬食餐廳！無肉的日子，選健康無負擔的沙拉就對了

中職／申皓瑋加強重訓傳球沒問題　拚一軍想改善揮空率

台南將軍紅蘿蔔營養高品質讚！　黃偉哲請全國民眾能多享用顧健康

紐約總部首宗確診新冠肺炎　聯合國要員工在家上班為期4週

小二生糾正「打菜不能講話」　鄭文燦臉書po文：安靜的沒這麼快

開放留學生外館買口罩？　陳時中：國內穩定才會考慮國外

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

生活熱門新聞

冷氣團明起急凍11°C！入夜～清晨雨最多

快訊／新冠肺炎再添3例！

口罩實名3.0？陳時中擬推家戶團購

心儀女孩約逛超市　他爆尷尬問句

陳時中警告：機艙這2處最危險

「幹話之王」WHO譚德塞神語錄一次看

陳時中領導WHO？本人笑回7個字

故意出國…返台領1.4萬補助？陳時中：將研議相關處置

做5年要離職　老闆「塞2萬元紅包」給肯定

山中迷路　遇雨衣男笑問「吃火鍋嗎」毛炸

好市多「雞腿vs烤全雞」怎選？內行揭隱藏吃法

大陸冷氣團來襲　中部以北下探10℃　

又有病人嗆藥師　萬華藥局一怒拒賣口罩

3/14下午2時後歐洲搭機返台　須居家檢疫14天

更多熱門

相關新聞

大陸復工接著疫情全球大流行　郭昱晴：值得懷疑

大陸復工接著疫情全球大流行　郭昱晴：值得懷疑

女星郭昱晴以《麻辣鮮師》中的「萬老師」一角為人所知，近年雖少出現在電視上，但也時常關注社會議題，經營臉書與粉絲互動。近期適逢新冠肺炎肆虐，她多次不諱言地公開發表看法，對於大陸復工、WHO宣布全球疫情進入大流行，她則表示「一搭一唱，值得高度懷疑」。

台人赴泰國不用14天自我監控了！

台人赴泰國不用14天自我監控了！

上海增2例境外輸入　其中1人曾在桃園轉機

上海增2例境外輸入　其中1人曾在桃園轉機

在美發燒39度核酸檢測被拒 北京再添境外輸入確診案例

在美發燒39度核酸檢測被拒 北京再添境外輸入確診案例

4個土博士組「特效藥國家隊」　完成毫克級「瑞德西韋」

4個土博士組「特效藥國家隊」　完成毫克級「瑞德西韋」

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19損失股票股市出國機票PTT

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新店男IG亮刀　下秒與妻大吵…一把捅死無辜路人

羅志祥短片遭指「暗諷女友整型」周揚青回嗆酸民

臨停等姊下班　新店男淪「隨機殺人目標」

8天去4個國家玩！男子確診新冠肺炎

新店男跟太太吵架　為了發洩竟拿刀隨機捅死無辜路人！

快訊／新店男走在路上...遭人持刀狠砍背部大量噴血慘死

新店男跟妻吵架怒捅死路人　行兇原因曝光

股災燒到黃鐙輝！投資神預言「反彈日」

羅志祥、周揚青爆「分手原因曝光」！她怒PO自白文

白宮網站見「陳時中領導WHO」請願！

辰亦儒洗褲子發現口袋藏600塊！

隨機砍人畫面曝　無辜路人背噴血慘死

新店隨機殺人　嫌得知路人慘死冷回：喔

19秒殺人現場曝　新店大搖大擺叼菸回車上

19歲妹與20歲男友密謀殺母！媽「動脈被刺斷」慘死

更多

最夯影音

更多
彰化市大埔排水溝「垃圾亂象」　丟丟姐隨手拋...監視器全錄下！

彰化市大埔排水溝「垃圾亂象」　丟丟姐隨手拋...監視器全錄下！
神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

WHO不講話、大陸講的大家又不信　陳時中：台灣也只能做好最壞打算

WHO不講話、大陸講的大家又不信　陳時中：台灣也只能做好最壞打算

Lisa聽到「AKB48真實人數」驚呆　Ella威脅練習生「好好選位子」ＸＤ

Lisa聽到「AKB48真實人數」驚呆　Ella威脅練習生「好好選位子」ＸＤ

超歡樂「白粉遊戲」嗨翻全場！ 萌童超ㄎㄧㄤ反應倒整身笑歪網

超歡樂「白粉遊戲」嗨翻全場！ 萌童超ㄎㄧㄤ反應倒整身笑歪網

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面