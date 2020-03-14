新冠肺炎害一波損失！鄉民公認「這項最慘重」虧大　痛心炸：幾10萬不見…

▲新冠肺炎影響了每個人的生活。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情狂燒，影響了每個人的日常生活。就有女網友表示，因為疫情的關係，她失去了蜜月的20%金錢，崩潰直呼「都能購買一台摩托車了啊啊！」也說「投資股票跟我先生的臉一樣鐵青，各行各業的朋友也都在哀號中」，忍不住問「想問你們因為武漢肺炎的關係有損失了什麼嗎？」

這位女網友在PTT的WomenTalk板上發起討論「因為武漢肺炎你們損失了什麼？」文中抱怨道，「我先來，我因為疫情的關係失去了蜜月的20%金錢，都能購買一台摩托車了阿阿啊啊（崩潰」、「然後投資股票跟我先生的臉一樣鐵青，各行各業的朋友也都在哀號中。」

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看到貼文後，許多人紛紛留言熱論，「我的歐聯和歐冠」、「生平第一次取得非自願離職書」、「演唱會延期了QQ」、「本來要去看婚戒拍婚紗都延遲了」、「錢，家中旅行社生意，快餓死」、「我反而賺了，因為宅在家省不少錢」、「損失錢都小事，想想那些失去生命的。」

另外，最多人的答案是出國和股票，「損失出國錢+1」、「出國旅遊取消」、「出國旅遊取消*4，假期無處消耗:(」、「出國旅遊取消，原本後天就要出發了QAQ」、「股票損失和去韓國出遊取消」、「取消日本訂房虧錢和停損股票」、「股票、聚餐」、「股票……幾十萬不見了」、「股票跟基金哭。」

▼許多人都直呼，股票受到很大的影響。（示意圖／記者屠惠剛攝）

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