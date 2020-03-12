飆仔無所遁形！新北警科技執法　車牌辨識＋噪音同步偵測開罰

▲ 飆仔無所遁形！新北科技執法再強化，擴增車辨及噪音偵測設備。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為保障新北市民安靜舒適的生活環境，新北市宣布2020年擴大科技執法力道，可快速找出非法改裝車輛的固定式車牌辨識系統增加至50處。環保局表示，將加裝噪音偵測設備，針對尚未列管、但經偵測有明顯妨礙安寧情形車輛主動出擊。若是查獲經通知到檢合格車輛再任意變更為未經檢驗合格排氣管者，不需再經過噪音檢測，可直接依違反噪音管制法第8條處以3000元罰鍰。

環保局長程大維指出，民眾對於車輛不當改裝導致噪音無法忍受，新北市自2019年5月起導入科技執法，陸續在新北各區等主要道路架設固定式車牌辨識系統，針對違規變更未經噪音檢驗合格排氣管之車輛逕行告發，相關執法作為漸收成效。因此決定2020年擴大車辨系統設置至50處，其中30處搭配噪音偵測設備主動查緝妨礙安寧情形車輛，並持續聯合警方進行夜間攔查，以積極作為管制噪音車擾寧行為。

▲ 新北市依噪音管制法累計至今年2月止，查獲違規變更未經噪音檢驗合格排氣管車輛784輛次，依法告發。

環保局指出，依據噪音管制法第8條公告規定，新北市針對經檢舉通知到檢合格車輛造冊列管，倘發現再任意變更為未經檢驗合格的高噪音排氣管者，不需再經過噪音檢驗，直接依違反噪音管制法第8條公告事項規定處以3000元罰鍰；夜間則進一步強化管制，針對使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格排氣管之車輛，禁止於晚間10時至翌日上午6時行駛於新北市境內道路上。

環保局表示，新北市依噪音管制法從嚴管理，累計至2020年2月止，造冊列管檢驗合格車輛計7687輛次，透過車牌辨識系統辨識3563輛次，其中查獲違規變更未經噪音檢驗合格排氣管車輛784輛次，將依法告發；此外環保局持續聯合警方進行夜間攔查，2020年至今針對管制時段使用未經噪音檢驗合格排氣管車輛已告發2835輛次，嚴正宣示管制噪音車決心。

環保局呼籲，喜歡炸街的噪音車車主，不能為了追求個人喜好而影響大多數人的生活安寧權益，而且車輛經不當改裝行駛於道路上，除了衍生噪音問題，也會因為引擎轉速不穩加上騎乘習慣不好，提高行車的危險性，請車主儘速改回原本合法的排氣管，避免被處分大傷荷包。

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▲ 新北市擴大科技執法力道，固定式車牌辨識系統將增加至50處。