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新北行動治理前進林口、泰山　侯友宜：改善交通拚都市開發

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▲ 新北行動治理前進林口、泰山 侯友宜：改善交通拚都市開發。（圖／新北市政府提供）

▲ 新北行動治理前進林口、泰山，侯友宜：改善交通拚都市開發。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜12日率市府團隊前往林口及泰山區與當地里長進行座談，針對林口高速公路交流道周邊路況改善、頂福陵園銜接道路拓寬、環保水利、塭仔圳市地重劃、林口新市鎮開發及纜線地下等議題進行熱烈討論。侯友宜指出，接下來是防疫關鍵期，基層工作夥伴不可鬆懈，共同努力防範新冠肺炎疫情。

對於高速公路林口交流道周遭路況壅塞情形，侯友宜表示，交通局已洽請高公局研商林口至五股開放外側路肩尖峰時段行駛大客車的可行性，並規劃公車轉運站、調整公車路線，及研議國道客運納入1280優惠等措施，鼓勵民眾使用大眾運輸，提升公車接駁效益，改善林口路況。

會中，許多里長共同提出頂福陵園銜接道路狹窄，若未解決交通問題就貿然增建納骨塔，將造成嚴重交通阻塞，侯市長責成民政局與交通局研議方案，解決當地居民困擾。林口里長十分重視交通議題，侯友宜說，林口基礎建設成熟，產業發展蓬勃，外來人口眾多，因而交通流量大增。他指示交通局應與中央及桃園市合作，規劃林口通往泰山甚至八里的道路，紓緩交通。

▲ 新北行動治理前進林口、泰山 侯友宜：改善交通拚都市開發。（圖／新北市政府提供）

▲ 新北市長侯友宜12日率市府團隊前往林口及泰山區與當地里長進行座談。

此外，侯友宜認為林口環境優美，「好山好水要好好保護」，要求環保局、水利局等相關單位嚴格取締工廠排廢水的不法行為。至於受矚目的林口影視產業園區，侯友宜希望營造現代科技感，預計引進影視文創、娛樂休閒及生活支援服務性等產業，朝向影視產業製造基地、流行文化showcase、智慧文化孵化器等全方位發展，並創造更多工作機會。

在泰山座談會部分，塭仔圳市地重劃、林口新市鎮開發及同興里、同榮里纜線地下化是里長關心的核心議題。眾所期待的塭仔圳市地重劃，侯友宜指出，預訂2020年通過都市計畫變更，地政局也建立專案網站供民眾查詢最新辦理進度。

侯友宜強調，塭仔圳開發案勢在必行，「該做的就要做」，絕不容許少數釘子戶影響整體都市開發，塭仔圳開發完成，可解決區內公安頻傳、環境汙染及公設不足等問題，更結合貴子坑溪與周邊公園營造景觀休閒帶，打造「新北之心」，並於區內設立水資源中心，讓市民可以親水，與河川共同生活。

有關林口特定保護區，侯友宜表示，將與內政部溝通，請中央下放權責，並將此案分成短、中、長期規劃，以專案方式通盤檢討，吸引廠商投資設廠，發展林口泰山地區並增加市民就業。

關於纜線地下化，侯友宜表示，已跟台電談過，對於須移置的變電箱及電桿等，已經要求工務局盤點，列出順序並邀請台電辦理可行性會勘，逐步進行纜線全面地下化。

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