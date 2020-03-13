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見黑絲襪凍未條！男搭話短裙妹「民雄往哪走」　下秒掏槍DIY…她嚇壞急逃

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▲▼黑絲襪短裙。（圖／記者趙于婷攝）

▲男子因為看到黑絲襪會興奮，竟上前假問路真猥褻對方。（示意圖／非當事人／記者趙于婷攝）

記者陳羿妏／嘉義報導

嘉義一名沈姓男子騎車時，看到穿短裙著黑絲襪的正妹花花（化名）走在人行道上，大起色心竟刻意騎到對方旁邊，假裝問「民雄往哪裡走」搭話，同時間突然露出生殖器撫摸，嚇得花花趕緊逃離報警。事後警方循線逮人後，經嘉義地院審理後，依公然猥褻罪，判沈男有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

2019年7月29日上午沈男騎車行經嘉義市區時，因為看到身材瘦高的花花，穿短裙著黑絲襪，內心產生性興奮，便一路騎車尾隨花花，再瞄準時機，趁四下無人時，以「民雄往哪裡走」向花花搭話，直接掏出生殖器開始自慰。

沈男辯稱，自己有精神疾病，看到著黑色絲襪的女生會無法控制，目前有在吃藥控制，並提出記載病名，「疑似暴露症及其他性偏好症」的診斷書，對於自己的行為感到非常懊惱。

法官認為，沈男既然知道自己行為不當，可以得知當下精神狀態還不算無法辨識的狀態，只算是情緒控制不佳，審酌他為逞一己私慾，害花花受到驚嚇，敗壞社會善良風俗，最終依公然猥褻罪，判沈男有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

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