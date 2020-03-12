快訊／媽返家見女兒奄奄一息！國二少女陳屍嘉義住家　警排除他殺

▲嘉義地檢署。（圖／記者翁伊森攝）

記者莊智勝／嘉義報導

嘉義市一名年僅15歲、就讀國中二年級的女國中生11日下午被發現倒臥住處，經送醫搶救後仍然宣告不治。少女母親哀痛表示，女兒在桃園就讀國中，平常都與保母同住，日前休假才剛返回嘉義，不料11日下午2時許返家時就見女兒奄奄一息。警方調查後未發現外力介入跡象，初步排除他殺嫌疑，目前確切死因、細節，仍還有待進一步釐清。

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