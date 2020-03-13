雲林縣警察局設「戶外偵詢處」　嚴守防疫之門

▲雲林縣警察局架設防疫期間臨時偵詢處所，於雲林縣警察局本部後門停車場，各分局亦利用停車場或空曠通風處所設置，偵詢員警與犯嫌或報案人以壓克力檔板區隔，避免飛沫傳染。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情升溫，雲林縣警察局因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫，設立臨時戶外偵詢處所，架設筆電、錄影設備等，以避免在不知情狀況下接觸罹患與疑似罹患及居家隔離(檢疫)患者，如此進行隔離偵詢，確保員警執勤安全。

雲林縣警察局架設防疫期間臨時偵詢處所，於雲林縣警察局本部後門停車場，各分局亦利用停車場或空曠通風處所設置，偵詢處所內架設桌椅、電腦及錄影音器材及照明設備，偵詢員警與犯嫌或報案人以壓克力檔板區隔，避免飛沫傳染。

雲林縣警察局長顏旺盛指出，在被逮捕的嫌犯充滿不確定性，員警應先查明是否為居家隔離或居家檢疫對象﹔若是，則不帶進辦公廳舍，而是直接帶往設置的戶外偵詢區，保護員警自身安全。

顏旺盛說，疫情引發社會高度關注，警察機關是維護社會治安的第一道防線，除員警進出消毒及量體溫做出嚴格要求外，警察同仁於查獲居家隔離或居家檢疫人員，違反防疫相關規定，同時也會通知雲林縣衛生局依法裁處，嚴守防疫之門。

▲雲林縣警察局架設防疫期間臨時偵詢處所，於雲林縣警察局本部後門停車場，各分局亦利用停車場或空曠通風處所設置，偵詢員警與犯嫌或報案人以壓克力檔板區隔，避免飛沫傳染。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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