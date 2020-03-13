農會總幹事「喬年終」？　發3個月「保管1個月」…幹部乖乖領錢上繳



▲劉姓總幹事召集4名幹部「溝通」，各發3個月年終，但需繳回1月個獎金供「保管」。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者陳凱力／新竹報導

檢方調查，新竹縣農會的劉姓總幹事，於2017年10月始受聘擔任總幹事，劉總幹事利用發放員工年終獎金額度的權力，竟私下召集4名幹部，與之「溝通」，決議4名幹部各發3個月年終，但需繳回1月個年終獎金供劉「保管」。

4名幹部擔心不答應，恐會招致考核成績不理想、職務遭調度，敢怒不敢言，紛紛答應配合；2018年2月新竹縣農會發放年終獎金給4幹部，4幹依約各自提領1個月的年終獎金，合計19萬5360元，以牛皮紙袋封袋，交由余姓幹部轉交給劉總幹事，農會也因多發無謂獎金而造成總盈餘減少，影響農會財產損失。

4名幹部皆坦承，且劉男確有人事權，導致4幹部被迫配合，新竹檢方偵結認定劉男涉背信罪嫌，並依法提起公訴。

遭提公訴的劉姓總幹事目前尚在原職，新竹縣府也回應，此案目前仍在審理期間，將等判決確定後再由縣農會決定如何處置。

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