131萬年終獎金遭收回！老闆：不好意思發錯了！員工氣炸

▲員工的年終獎金因為老闆的一句話被迫繳回。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

員工一年辛勞打拚，最期待的就是年終獎金，但中國廣東一間公司的員工收到年終，正準備開心過年之際，才開心一天，老闆隔天一句「不好意思，發錯了」，便收回人民幣30萬元（約新台幣131萬元），讓員工相當錯愕。

據《騰訊新聞》報導，2017年12月27日，在廣東東莞某間公司工作的員工小東，意外發現銀行帳戶多一筆9000元的年終獎金，相當高興，但隔天公司卻通知「發錯了」、「年終獎金由於xxx出錯，導致年終獎金發多了，待會下班後會開個小會，通知大家的退回數目和銀行帳號」。公司臨時要求員工提供銀行帳戶，強力收回已發放的獎金，據了解，公司瞬間收回30多萬人民幣（約新台幣131萬元）。

▲公司緊急發簡訊要員工開會回收年終獎金。（圖／翻攝自騰訊新聞）

▲各員工被「強制回收」的年終價目表。（圖／翻攝自騰訊新聞）

此消息在網路傳開後，網友紛紛表示「估計會有一波離職潮......」、「過年後也沒有開工了，都跑了！！！」、「多給就回收，那平常加班為什麼沒給錢」、「錢都還沒有摸熱就沒了！」

根據《看看新聞》報導，一名律師指出，公司在發放年終獎金之前，是否有與勞動者協商一致的獎金發放標準，如果沒有標準，或者事後才重新製作標準的話，公司是無權要求退還的；另一種情況，如果公司在發放獎金前，有統一的發放標準，只是因為公司計算錯誤，導致發錯獎金的話，公司就有權讓員工退還發錯的金額。

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