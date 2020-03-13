第二批武漢包機361人「一採完成」　待驗中的81人全陰性！

▲武漢台商專機返台，台商穿藍色隔離衣排隊檢疫。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

第二批武漢台商包機361人，已全數入住檢疫所展開14天隔離檢疫，中央流行疫情指揮中心今（13）日表示，採檢結果已全數出爐，餘下的81人皆為陰性，目前也無人發燒，一切狀況都正常。

第二批武漢包機分別由中華航空運載169人、東方航空運載192人，於10日晚間及11日凌晨抵台，發燒或具嚴重呼吸道症狀者無法上機，下機後無人需後送，行李也統一消毒處理。

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中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，第二批武漢包機361人，已於清晨全數進入3處檢疫所，所有人皆於12日上午完成採檢，下午第一批結果出爐，280人均為陰性，13日第二批結果也出爐，餘下81人也都是陰性，詳情在下午指揮中心記者會上會說明。

然而相對鑽石公主包機需二採，此次武漢包機僅需一採，王必勝解釋，因經風險評估等級不同。鑽石公主號乘客多在狹小空間，且確診、感染率高，才會採高規格處理，武漢包機民眾之前所處環境多為住宅地區較為開闊，經過風險評估兩者等級不同，至於出關前是否還需加採，會進一步評估。

▲全台確診者關係圖。（圖／曾梓倩）

▲全台確診人數達到49例。（圖／翻攝疾管署網站）