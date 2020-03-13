486先生「已存10年獲利」寵員工：無法上班照給全薪！萬人眼紅：真的慣老闆

▲486先生寵員工無上限！（圖／ETtoday資料照）

記者劉維榛／綜合報導

經常針砭時事的團購達人486先生，更是出了名的佛心老闆，去（2019）年不僅全體加薪12%，更灑出1000萬盈餘分紅。如今新冠肺炎（COVID-19）疫情一發不可收拾，486先生再度霸氣喊話，已存滿10年獲利現金，無法上班的員工仍可照常領薪！

486先生陳延昶在臉書透露，早在10年前創業就有先見之明，「我知道世界不可能永遠歌舞昇平，遲早都會遇到甚麼大狀況」，只要營利入袋，他就立刻儲備封存，「為的就是因應未來可能的災難，這些年不管銀行理專說破嘴，我都不為所動。」

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「中國這個可怕的瘟疫！」誰也沒料到，新冠肺炎在全球失控，486先生感性表示，「幸好10年前我創業時就有深深的危機意識，所以現在不光正職同仁無須擔心，連PT同仁也都享有公司的保護。」未雨綢繆的他更霸氣宣布，「即使疫情變的嚴峻無法正常上班，公司也會發放全薪，所有同仁都可以安心的度過任何困難．不用擔心房租貸款繳不出來。沒有任何一位同仁需要擔心甚麼，有公司真好！」

超佛福利文一貼出，短短幾小時就湧入近3萬網友刷讚，「486哥真的是慣老闆耶～慣壞員工的老闆」、「真是一位有擔當的企業主」、「486的員工真幸福！大哥你們公司還缺人嗎？」、「加油，有你這樣的好老闆，相信全部的員工也會相挺，渡過難關」、「除了有錢也要有社會責任，大哥我佩服你」、「企業典範」。

▲公司福利好狂！（圖／翻攝486先生臉書）

事實上，486先生「寵溺」員工私毫不手軟，神境界的福利讓人羨慕炸，除了年終、分紅、出國旅遊，另外年資滿一年就享有結婚禮金，最後1個月薪資、喪葬儀、生育禮金最高8萬、育嬰津貼1年24000元（補助到高中畢業）、租屋津貼1年24000元等。

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