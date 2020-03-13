恐怖喪禮爆群聚感染！6人確診106人集中隔離...4幹部被處分

▲新冠肺炎疫情仍在擴散。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎傳染力極強，相繼發生不少群聚感染事件。根據重慶市紀委監委11日的通報，石角鎮白雲村一名村民2月1日去世，家人為其辦理喪事，但由於防控工作措施跟進落實不到位，參加葬禮人員中，有6人被確診，另有106人集中接受醫學隔離。

通報顯示，因疫情防控工作措施跟進落實不到位，該喪事造成嚴重後果和惡劣影響，白雲村黨總支書記、村疫情防控第一責任人任啟國，受到黨內警告處分；石角鎮建設環保服務中心工作人員、駐白雲村疫情防控工作組組長楊立，既不報告又不到場督促，受到黨內嚴重警告處分。其他相關官員也相繼受到處分。

▼重慶一場喪事發生群聚感染。（示意圖／CFP）

另外，在通報公佈的另一起案件中，有民眾以「人大代表」身份威脅執法民警。巫溪縣寧廠鎮的人大主席周汝學，2月11日邀約鎮環保辦主任黃美淋、縣衛生健康委工作人員湯召鸞，一起到縣職教中心教師朱軍家中，幾人不僅聚餐飲酒，而且進行有財物輸贏的棋牌活動。

隨後，周汝學在步行離開時，由於沒有佩戴口罩，被巡邏民警提醒，但他拒不配合，並惡意辱罵，不僅如此，他還以縣人大代表身份，態度惡劣的威脅執法民警。對此，周汝學受到撤銷黨內職務處分，被免去鎮黨委委員、人大主席職務；黃美淋、湯召鸞被書面誡勉；朱軍因涉嫌其他違紀違法問題，被另案處理。