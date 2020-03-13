苗栗「3打1霸凌」國中妹！甩巴掌影片瘋傳...網肉搜　議員說話了

▲國中生霸凌甩巴掌。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者許凱彰、黃孟珍、趙蔡州／苗栗報導

苗栗驚傳霸凌事件！從上傳影片中可見3名國中生包圍一名國中女學生，並輪流上前甩巴掌，行徑相當惡劣，氣得原PO大罵「小屁孩出來面對」。影片在12日晚間上傳3個多小時，分享次數馬上就超過了4000次。對此，時代力量苗栗縣議員曾玟學在臉書上發文表示知情，也說到將會進一步追蹤後續。

在網路瘋傳的影片可以看見，三名穿著校服的國中生包圍另一名的女學生，不僅一邊嘻笑辱罵「你把人家打的很痛唉」、「你覺得這樣打有X用嗎，好笑」，還輪流上前甩巴掌。惡劣的行為讓原PO看了直呼「小屁孩出來面對，出來換我霸凌你，欠霸凌。」

苗栗縣議員曾玟學12日也在臉書上表示，看制服知道是頭份市的學校，有好幾位孩子用言語跟肢體霸凌，並輪流對另一位同學甩巴掌，目前縣府秘書長、教育處以及學校都已得知此事，已展開調查及報警，「明天（13日）兩校就會請家長一起來進行了解及後續處理。我也會持續追蹤與關心。」

他還直言，自己並不想擴散霸凌這樣的影像，所以沒有附上影片連結。同時也呼籲大家冷靜，任何人看到這些畫面都會相當憤怒，但即便是進行霸凌的孩子，也希望大家不要在網路上攻擊他們，更不要肉搜、暴露個資。這對事情沒有幫助，只會造成更多傷害。

對此，頭份警分局表示，他們12日晚上9時許在網路看見影片後，就立刻主動找學校調查，目前將先聯繫雙方當事人了解情況。

▲時代力量苗栗縣議員曾玟學。（圖／記者李毓康攝）

不少網友看完影片後，氣得大罵霸凌者非常可惡，紛紛提到，「看了好生氣，霸凌者真的無藥可救」、「看來明早就會上電視囉」、「置板凳，等道歉關版了」、「告到底，這種人不可原諒」、「受害者的爸媽看見，會心碎吧」、「太誇張了，欺負人欺負成這樣，肉搜了啦」、「有種霸凌人就別關版。」

曾玟學臉書全文：

剛結束直播後，發現有非常多的私訊和標註，都是同一件事。地方社團目前瘋傳一段校園霸凌的影片。

看制服是我們頭份市的學校，有好幾位孩子用言語跟肢體霸凌，並輪流對另一位同學甩巴掌。

目前縣府秘書長、教育處以及學校都已得知此事，已展開調查及報警，明天兩校就會請家長一起來進行了解及後續處理。我也會持續追蹤與關心。

而我並不想擴散這樣的影像，所以沒有附上影片連結。同時也呼籲大家冷靜，任何人看到這些畫面都會相當憤怒，但即便是進行霸凌的孩子，也希望大家不要在網路上攻擊他們，更不要肉搜、暴露個資。這對事情沒有幫助，只會造成更多傷害。

我在服役期間，擔任中輟替代役，每天的工作就是去把中輟的孩子們帶回學校。我接觸過被霸凌不敢來上課的孩子，也接觸過逞兇鬥狠不想來學校上課的孩子。

而這些孩子們其實都同樣缺乏愛與關懷，被欺負的往往不知如何求救，更擔心找人說了情況無法改善還更嚴重。

霸凌人的孩子一樣是需要被關心以及輔導的對象，我遇過太多孩子是因為家裡的狀況，逼著他們急著想長大，成群結隊的嘲弄、霸凌同學，或許讓他們從中得到團體的歸屬感和存在感。

他們其實都是快要掉出安全網的人，校園霸凌一直都存在，看不見不代表沒有，霸凌形式跟原因千百種，關於本案我不會透露任何的細節，只跟大家說一定會盯好後續的處理。

也再次呼籲大家冷靜，停止擴散和攻擊，那對事情沒有幫助，只有理解、關懷與陪伴，才有辦法接住這些孩子。