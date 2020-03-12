3/18預購截止　蘇貞昌：口罩登記不是先搶先贏　額度不夠會抽籤

▲「口罩實名制2.0」12）日開放網路預約。（圖／記者周宸亘攝）



記者黃巈禾／台北報導

「口罩實名制2.0」12日開放登記，由於湧入大流量讓網站當機，健保快易通app也一度無法連線。對此，行政院長蘇貞昌表示，管理系統的團隊正用盡全力讓系統更穩定。

蘇貞昌提醒，自然人憑證預設密碼為出生年月日六碼，口罩登記不是先搶先贏，若額度不夠會抽籤決定，請大家不必爭先恐後，而新冠肺炎迅速擴散世界各國，縱使面臨更險峻的疫情風險，台灣仍樂意將防疫經驗分享給世界各國，在他人有需要的時候做出貢獻，讓大家知道 台灣能幫忙，防疫國家隊會讓防疫更升級、服務更周全，請大家對政府有信心。

「口罩實名制2.0」首輪線上預購屬試營運性質，預購登記截止日為3月18日晚上8點，初估可提供700萬片，約233萬人份預購量，但必須遵循購買制度及原則，成功預購者於3月19日收到繳費通知簡訊，務必於指定期限內完成付款（ATM、網路銀行或信用卡）。

成功預購付款後，可在3月26日至4月1日持健保卡或系統發放的購買憑證前往超商門市領取（代領者也必須持上述證件），逾期未領者視同放棄領取資格。

另外，若預購人數超過預定人數，將於登記截止日隔天公開抽籤，並非先搶先贏，因此民眾不必搶在第一天上線登記，但要特別注意的是，使用健保卡、自然人憑證預購者需自備可上網的電腦及讀卡機。