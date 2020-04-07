擴大採檢！4族群名單「包括連假遊玩民眾」　張上淳：看醫師認定

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者林妤柔／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內單日再增3例新冠肺炎確診案例，均為境外移入。隨著連假疫情持續升溫，指揮中心也擴大採檢名單，包括醫療人員、照護機構人員、航空機組人員，以及到人潮眾多的景點民眾。張上淳表示，民眾若出現肺炎或發燒呼吸道症狀，經過醫師認定有景點旅遊史，同時有症狀出現，醫師認定需要採檢時也可做。

擴大採檢對象包含醫療人員、照護機構人員、航空機組員，以及清明連假去人潮眾多的景點民眾，皆需要加強採檢，是否需要出現症狀才採檢。對此，張上淳表示，採檢主要是分次納入。以最早擴大採檢的特殊族群來說，為醫護相關醫療工作人員，跟照護機構工作人員。上述兩者若有發燒呼吸道症狀，一定要先暫停工作並接受採檢，陰性後症狀完全消除才能恢復機構工作，保障照顧單位的病人和住民安全。

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不過隨著境外移入案例增加，張上淳認為，機組人員在工作時容易發生感染狀況，才隨之納入。最後是人口較密集的風景區或旅遊景點，基本上目前已經納入擴大篩檢狀況，包括他們出現肺炎或發燒呼吸道症狀，經過醫師認定有這樣的旅遊史，同時覺得有出現症狀時，醫師認定需要採檢時也可以做。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。