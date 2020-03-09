關山警鎮守中央山脈隘口　結合林務局及森警隊向山老鼠宣戰！

▲▼ 台東關山警從年初至今破獲3件撿拾溪底滯留木及竊取牛樟木樹瘤案件。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣警察局關山分局轄內中央及海岸山脈面積，占總面積之85%，幅員相當遼闊，為強化維護山區治安能量，調度警力鎮守各上(下)山隘口，並結合林務局關山工作站及保七總隊(森林警察隊)，匯聚成「警、林、森」的鐵三角，聯手守護山林治安，於年初迄今，破獲3件撿拾溪底滯留木及竊取牛樟木樹瘤案件，以實際查緝行動宣示守護山林的決心！

其中2案於本月4日清晨，鹿野分駐所與台東林管處關山工作站會同，在台9線上發現一部可疑車輛，車上載著一棵重達兩公噸的木頭，車體沈重，遂立刻上前攔查，經查渠所載運的木頭屬滯留木，樹身完整材質優良無空洞，該貴重二級木是利用車輛上所裝載的改裝絞盤與鋼索，將木頭拉上車輛後載運離開溪床，外露車輛的木頭格外顯目，因此讓林、警盯上，聯手查獲同時查扣犯罪贓物與工具，移送法辦。另8日中午，「警林森」查緝隊發現武陵山區有可疑機車載運木頭下山，遂上前攔查，該嫌疑人見查緝隊人員，遂將木頭從前踏板踢下車，但仍被識破，經查為剛被鋸切的牛樟樹瘤，該案經深入追查，從嫌疑人家中起獲多達6件牛樟木成品及工具一批，均遭查緝人員一併查扣。

▼ 從嫌疑人家中起獲多達6件牛樟木成品及工具一批，均遭查緝人員一併查扣。（圖／記者楊鈞典翻攝）

關山警分局長潘仕能表示，於植樹月查獲山老鼠格外有意義，藉此機會提醒民眾，屢次颱風過境，均會挾帶大量降雨，常因山區土壤含水過載不堪負荷，造成土石崩落，林木隨著坍塌土石與強大水流混入河川中，隨著河水漂流，當水流趨緩時，這些漂流木滯留在下游河床中，但這些脫離山區森林母體的漂流木，仍屬國家管轄財產，因此在未經公告情形下，任意撿拾滯留河床之漂流木屬違法之行為。

►對抗病毒看這裡