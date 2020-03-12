久戴恐潰爛！醫盼增「防護級敷貼」：給前線人員多一保護

▲防護裝備長時間壓迫鼻骨，兩側顴骨和額骨，吳昌騰醫師希望對於這些第一線防疫的基層護理人員，給予更多的照顧。（圖／來講兒科急診的543-吳昌騰醫師提供）

記者簡仲豪／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續升溫，前線奮戰的醫護人員們，每天都承受著常人無法體會的壓力和艱難，尤其是身在負壓隔離室的醫護人員，長時間穿戴著防護服、護目鏡、N95防護口罩，皮膚、鼻骨長時間的壓迫，造成不適。長庚兒科急診吳昌騰醫師為這些辛苦人員發文表示，希望長官們能給這些前線醫護人員多一道保護，多一種關懷。

吳昌騰表示，身在負壓隔離室的醫護人員們，有時一工作就是4-6小時以上，所佩戴的護目鏡、N95防護口罩與皮膚必須嚴絲合縫，不留一絲空隙，由於防護裝備長時間壓迫鼻骨，脫下護目鏡和N95防護口罩後，兩側顴骨和額骨都會有不同程度的壓痕或破潰。

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醫護人員在前線長時間奮戰，因長時間戴N95防護口罩，容易造成痘痘、酒糟肌、皮膚炎和鼻骨壓傷。對此，吳昌騰希望，上級長官可以撥發「防護級敷貼」，讓護理人員能保護長時間遭到金屬條壓迫的臉部，保障這些辛苦的戰士。

中央流行疫情指揮官陳時中曾說：「社會大眾對護理人員普遍是支持與肯定，我要感謝第一線護理人員的付出，我們也會全力支援前線的防疫整備。」吳昌騰也在臉書喊話，希望藉由這次機會，政府能夠對院方有更多的關懷，對於這些第一線防疫的基層護理人員，給予更多的照顧。