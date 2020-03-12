111小時搜救結束！泉州「恐怖坍塌」致29人喪命...救難員忍悲痛對遺體默哀

▲泉州欣佳酒店6樓瞬間變平地。（圖／翻攝微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

福建泉州用作隔離新冠肺炎密切接觸者的欣佳酒店，7日突然發生倒塌，第一時間造成71人活埋，直至今（12）日，救援人員已完成搜救工作，救出最後一名被困人員，但他已無生命跡象，事故共造成29人死亡，包括2名醫護人員。針對此次事故，大陸國務院已成立調查組，由安委會辦公室副主任付建華擔任組長。

▲救援人員在現場為遺體默哀。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，在恐怖坍塌事故發生111個小時後， 泉州欣佳酒店最後一名受困者被找到，遺憾的是，他已沒有了生命體征，消防救援隊員在現場為遺體默哀。此次事故共造成42人受傷、29人死亡。

▲ 22歲的醫生唐凡（灰色衣服）不幸罹難 。（圖／翻攝自澎湃新聞）

令人遺憾的是，2名醫護人員不幸在事故中遇難，其中泉州萬翔微創醫院醫生唐凡年僅22歲，入職不到一年，在結束一年的援助新疆志願者專案後回到泉州，事故發生當晚，他在欣佳酒店值班。他的父親唐雙平10下午到場辨認遺體，確認自己兒子已經遇難，中年喪子的悲痛，讓他直接昏迷過去。

▼ 唐凡父親在微信朋友圈的po文 。（圖／翻攝自澎湃新聞）

另一位27歲的王福鵬，是泉州鯉城區常泰街道社區衞生服務中心工作人員，於去年7月入職該單位，當日被安排到酒店值班，為隔離人員監測體溫，觀察隔離者狀況。

針對此次事故，大陸國務院決定依據《生產安全事故報告和調查處理條例》（國務院令第493號）有關規定，成立福建省泉州市欣佳酒店「3•7」坍塌事故調查組並開展調查工作，並由國務院安委會辦公室副主任付建華擔任組長。

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