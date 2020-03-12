幼稚園童飆三字經...阿嬤+老爸出聲教訓：誰教你的！她秒懂笑噴：教育太重要

▲原PO聽到幼稚園小朋友飆髒話。（示意圖／取自pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

大人的一言一行，小朋友都看在眼裡。一名女網友發文，她表示自己日前看到一名幼稚園童小小年紀就在飆髒話，怎料家人出面教訓後，她才理解一切都是有跡可循的，大嘆教育環境的重要性。貼文一出，網友們也都笑噴「不意外呢」、「都是別人的錯」。

「小孩的教育環境真的很重要。」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示自己日前在某幼稚園前，目擊一名大約中、大班的小朋友不停飆出三字經「X拎娘」。正好奇到底是從哪裡學來時，孩子的阿嬤一出聲，讓她秒懂了。

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「X拎娘X掰！誰教你講這種話的！」原PO見到孩子阿嬤用台語飆出這句話都傻眼了，而就在阿嬤斥責孩子一頓後，換小朋友的爸爸走出來，沒有意外的，一樣也是飆髒話表示「X拎娘咧！誰教你講的？囝仔屁開口都是X拎娘？」

原PO無奈表示，看見阿嬤和爸爸教訓孩子的模樣，她竟忍不住笑出來了，「重點是阿嬤和爸爸還以為小孩在幼稚園學的！」令她不禁體認到家教環境的重要性。

貼文上線後，網友們也都笑翻表示「千錯萬錯都是別人的錯」、「身教很重要啊」、「笑到咳嗽」、「小孩真的都是有樣學樣」、「不意外呢」、「很多人不都是活在這種矛盾裡面嗎？戳破了他們還會生氣」。

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