▲美國總統川普稍早發布全國演說。(圖/達志影像/美聯社)

記者丁維瑀/綜合報導

受到新冠肺炎(COVID-19)影響,美國國務院11日透過網站把對全球的旅遊建議列為3級,呼籲公民重新考慮出國旅行,「全國許多區域正經歷COVID-19的爆發,並採取可能限制旅客行為的舉動,包括隔離與邊界限制。即使是在沒有報告確診的國家、司法管轄區與區域,也可以在沒有通知的情況下限制旅行。」

CNN報導,美國務院是在美東時間11日晚間把對全球的旅遊建議列為3級(Level 3);這項聲明發布以前,總統川普發表全國談話,宣布從13日開始的未來30天將限制來自歐洲的旅行,不過他後來又透過推特修正自己的說法,強調來往歐洲的貿易與貨物運輸不會受到影響

NEW: U.S. State Department issues worldwide travel alert, advises against travel abroad pic.twitter.com/vfRKMGxDND