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健保App1小時湧入逾28萬人次　健保署：目前2萬多人成功預購口罩

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▲▼衛福部-健康存摺。（圖／記者黃克翔攝）

▲健康存者可預約口罩。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙于婷／台北報導

口罩實名制2.0今（12）日正式上路，提供健保卡、自然人憑證登入平台或可藉由健保卡、健保快易通行動App等網站進行認證預購，但因為民眾瞬間湧入，不少人網友反應健康存摺手機App塞爆。根據健保署統計，截至10時15分，一小時多總共有280,480人次使用健康存摺，共有2萬多人成功預購口罩，目前系統已恢復正常。

請繼續往下閱讀...

【10：45更新】
健康存摺使用人數為118,784、使用人次375,463人次、口罩預約點擊次數為20,697、手機認證人數23,301人、健保卡認證人數1,300人、口罩插卡驗密碼次數4,393、口罩插卡驗密碼正確數2,400。

中央流行疫情指揮中心指出，首輪線上預購屬試營運性質，預購登記截止日為3月18日晚上8點，初估可提供700萬片，約233萬人份預購量，但必須遵循購買制度及原則，成功預購者於3月19日收到繳費通知簡訊，務必於指定期限內完成付款（ATM、網路銀行或信用卡）。

成功預購付款後，可在3月26日至4月1日持健保卡或系統發放的購買憑證前往超商門市領取（代領者也必須持上述證件），逾期未領者視同放棄領取資格。

另外，若預購人數超過預定人數，將於登記截止日隔天公開抽籤，並非先搶先贏，因此民眾不必搶在第一天上線登記，但要特別注意的是，使用健保卡、自然人憑證預購者需自備可上網的電腦及讀卡機。




 

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