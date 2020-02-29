嘉義大學善盡大學責任　發放附小250瓶乾洗手凝露

▲嘉義大學由校長艾群、校友總會張永霖理事長贈送安全保濕乾洗手凝露到嘉大附小。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學有感學童開學之際急需防疫物資，日前由嘉大艾群校長、校友總會張永霖理事長、生命科學院陳瑞祥院長及生化科技學系廖慧芬主任等4人，將250瓶乾洗手凝露送到嘉大附設實驗國民小學給全校師生使用，避免新冠肺炎或腸病毒等進入校園。

▲嘉義大學生科院生化學系師生，邀請遠東科技大學化妝品應用與管理學系陳柏翰老師共同合作，短時間內完成250瓶。（圖／嘉義大學提供）

嘉大生命科學院是以健康為主軸，追求健康的身體，健康的生活及健康的環境為使命。新冠肺炎嚴重影響全球人類的生命安全，上週嘉大校友總會張永霖理事長拜訪嘉大生命科學院陳瑞祥院長，討論如何發揮生科院研發成果，善盡大學社會責任，提供防疫上的協助。經張永霖理事長贊助，本週末生科院生化學系師生即應用專長所學，邀請遠東科技大學化妝品應用與管理學系陳柏翰老師共同合作，短時間內完成250瓶具殺菌、防疫且安全保濕護手的乾洗手凝露，其配方穩定性高並符合法規規範，未來可直接適用於工業量化生產作為商品開發。

嘉大校友總會張永霖理事長強調給學童使用的物品，務必是安全無慮，所以不做酒精噴霧，防範學童誤噴火源或電器造成危險性，因此研發速乾型乾洗手。乾洗手的研發重點包含：(1)殺菌－有效地抑制病原微生物(2)速乾－使用後手部清爽不粘膩(3)護手－長期使用仍維持手部保濕不乾燥。使用時只需按壓適量均勻塗抹雙手，輕搓揉即能完全揮發，免沖洗、手部乾爽舒適，凝膠狀配方酸鹼值pH6，弱酸性不傷肌膚，更添加甘油與精油以增強保濕護手的訴求，可避免皮膚過於乾燥導致過敏等不適，其中75%酒精長期以來都是醫療院所及實驗室進行手部消毒殺菌的成分，為最安全有效的殺菌成份，即使目前供貨不穩定、成本增加，仍盡力調貨，即時製作出最佳防疫用品。

嘉大附小陳明聰校長表示，感謝嘉大艾群校長的支持與生科院陳瑞祥院長的指導，以及嘉大校友總會張永霖理事長贊助，贈送實用且超越市售等級的乾洗手凝露給附小師生共同防疫，希望附小的師生都能在健康安全的環境中快樂學習。

►對抗病毒靠這瓶