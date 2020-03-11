嘉大森林週苗木大方送　樹種文創展現大自然之美

▲主辦單位連續6天贈苗活動開幕，第一天吸引數百位民眾踴躍排隊。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學森林暨自然資源學系舉辦2020年森林週活動，今年活動主題「從林開始」。森林系學生介紹特殊樹種的歷史，讓民眾了解林木與生活的連結，同時也有學生發揮巧思自行創作的手工藝品與特製食品販售、苗木贈送、攀樹課程及手作樹酯活動，展場以森林植物造景及林業歷史海報佈置，希望藉由森林週傳達森林之美，推廣保育山林觀念。另外，每日於早上9點及下午1點發送，每日提供百棵苗木，每人至多可領取4株，為響應環保，將不提供塑膠袋，請務必自備環保容器。

▲民眾領取苗木 。（圖／記者翁伊森翻攝）

每年3月為推廣植樹綠化及環境教育等理念，活動期間每天都有樹苗贈送活動。苗木來源有學生育林學實習培育樹苗，以及由林務局嘉義林區管理處與林業試驗所中埔研究中心所提供的苗木，讓今年苗木種類更加多元。贈送的樹苗包括左手香、象牙木、桂花、重瓣黃梔、含笑花、洋紅風鈴木及蘭嶼羅漢松等10多種（當日苗木以活動粉絲專頁公布為主），都是十分熱門的觀賞植物。

▲種子文創商品吸引民眾選購 。（圖／記者翁伊森翻攝）

活動總召司永瑄表示，現場有各式種子製成的手工藝品，例如:種子耳環、玻璃殼斗、殼斗吊飾、瓶中花及手繪「植物標本手繪圖L型資料夾」等，商品樣樣風格獨特，另外也有運用植物特別製成的食品，例如：馬告（山胡椒）馬鈴薯熱壓吐司、土肉桂滷豆乾及羅望子茶等，其中「土肉桂」又稱「臺灣肉桂」，是臺灣特有種，其葉片中的精油成分肉桂醛，廣泛用於保健食品。

▲.3月15日將於嘉禾館前舉辦攀樹活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民眾購買種子文創商品滿額可參加抽獎活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

詳細資訊可至活動粉絲專頁查詢：https://www.facebook.com/NCYUForestWeek2020

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