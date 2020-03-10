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清明連假返鄉！台鐵加開166班車「自由座照賣」　3/18凌晨起開搶

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▲▼台鐵返鄉投票人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵清明連假加開166班車。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

清明連假將至，交通部台鐵局宣布，於4月1日起至4月6日的疏運期間，全線加開各級列車總計166班。其中包含東線實名制列車6班、樹林=花蓮優惠復興號8班(北─宜100元、北─花200元)及7折紅眼列車3班，將於3月18日凌晨0時起開放購票。

台鐵局表示，清明連假車票將自3月18日凌晨0時起，開放網路及電話語音訂票；另清明連假加開之6班實名制班次，則於3月19日凌晨0時起，開放109年3月1日前設籍於花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親一親等國民訂票。

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▲▼台鐵清明連假加班車。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵清明連假加班車。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵清明連假加班車。（圖／台鐵提供）

▲台鐵清明連假加班車。（圖／台鐵提供）

台鐵局表示，清明假期常態實名制優先訂票，自3月18日0時起至3月20日24時止，優先提供符合實名制資格旅客，得以實名制方式預訂4月1日至4月6日之乘車票，未訂完之座位自3月21日0時起全面開放一般旅客訂票。

台鐵局指出，7班常態實名制車次包括花蓮為206次(週六行駛)、207次(每日行駛)、238次(週一至六行駛)及240次(週日行駛)，供身分證字號U開頭及符合資格旅客優先訂票。臺東為405次(週六、日、一行駛)、408次(每日行駛)及431次(每日行駛)，供身分證字號V開頭及符合資格旅客優先訂票。

另有關原住民參加歲時祭儀加掛車廂車票，自3月18日0時起至乘車日前8天優先提供符合原住民身分資格旅客預訂，詳細加掛車次請參閱「原住民返鄉列車訂票」說明。

台鐵局運務處長張錦松表示，由於台鐵有偏鄉運輸的任務，且除對號車外，還有不對號的區間車，因此除非流行疫情指揮中心下令，否則不會像高鐵一樣暫停販售自由座與站票。

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