烏日焚化爐旁蓋運動場　民進黨議員譏諷「移動空氣清淨機」

▲議員張家銨擔心焚化爐旁興建運動場，危害民眾健康。（圖／張家銨提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府運動局將在烏日焚化爐旁規劃興建多功能運動設施，這無異讓民眾還沒享受到運動所帶來的健康，先成了移動式空氣清淨機，廢氣「吸好吸飽」，台中市議員張家銨、蔡耀頡12日質疑這項政策有害健康，即使沒危險之虞，地處偏遠，很少人會去，副市長楊瓊瓔說，相關局處會做好整體規劃。

▲楊瓊瓔表示，市府會做好相關規劃。（圖／台中市政府提供，下同）

台中市議會12日進行教育文化業務質詢，張家銨表示，市府在今年5月就提出要將烏日區「體一用地」規劃為射箭場，如今都已經是11月了，不知進度如何？還有，在焚化爐旁興建戶外運動場，豈不是置民眾健康於不顧嗎？民眾激烈運動，反而會吸入更多的空氣，而焚化爐排放的戴奧辛或是其它有毒物質，不就是讓民眾「吸好吸飽」？

▲李昱叡表示，多功能運動場明年啟用。

張說，這塊地原本是前市長林佳龍要興建肉品公司，但盧市長上任後取消，林前市長早已發現，該地地處偏僻，距離烏日區公所7公里，沒有大眾運輸，所以才規劃一條跨越烏溪的湖日大橋，市府即使解決空污之虞，但民眾要去運動，得開車7公里，試想，會有人去嗎，因此，興建湖日大橋誓在必行。

運動局長李昱叡表示，這塊面積3公頃多的用地，目前正朝多功能運動場規劃，包括射箭、飛盤、槌球和足球等，經費大約5百萬元，預計明年5月完工啟用。

楊瓊瓔表示，台中市是運動城市，市府極力推廣運動，不僅運動局會全力推動，相關建設也會由建設局等相關局處做好整體規劃。

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