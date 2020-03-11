更強冷空氣周六急凍「最冷探13°C」　明起連雨3天...降雨熱區出爐

▲周六又有更強冷空氣南下，周日、下周一清晨北部低溫剩13度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

又有鋒面來襲！氣象局指出，明天東北季風減弱，氣溫會略回升1~2度，但北部海面有鋒面逐漸建立並接近，北部、中部地區有局部短暫雨，周五鋒面通過，降雨範圍更大，中部以北都陸續有降雨。另外，周六將有一波更強冷空氣南下，可能達大陸冷氣團等級，周日、下周一清晨最冷，北部低溫將下探13度。

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▲受到鋒面接近影響，周四北部、中部地區有局部降雨。（圖／中央氣象局）

氣象預報員劉沛滕表示，明天東北季風減弱，各地氣溫上會略回升1~2度，會比今天溫暖一點，但北邊鋒面開始建立，加上有些水氣影響，明天北部、中部地區有局部降雨，東半部雲量也偏多。

周五鋒面將通過，降雨範圍更大，降雨將由北往中部、東半部下，除南部平地之外，各地將陸續有大範圍降雨，但雨勢以局部小雨為主，不會像上一波鋒面降雨那樣猛烈。

▲周五鋒面通過，一早雨將從北部下到中部、東半部。（圖／記者李毓康攝）

周六又有一波冷空氣南下，強度介於東北季風或大陸冷氣團之間，北部高溫僅剩18-19度，越晚越冷，最冷時刻則落在周日、下周一清晨，北部低溫下探13-14度、中部15度。這天因為還有水氣殘留，中部以北、東半部及南部山區有局部短暫雨，南部平地雲量偏多。

周日雖然持續受到東北季風或冷氣團影響，但會轉為乾冷天氣型態，北台灣整天偏涼，尤其清晨低溫僅13、14度，其他地區早晚也涼；環境水氣減少，花東有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周一冷氣團逐漸減弱，不過清晨受到輻射冷卻效應影響，北部低溫也僅13-14度，白天之後會逐漸回溫。氣象局說，周一、二白天，北部高溫可能回升到24-25度，中南部可來到27-28度。