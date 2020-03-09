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薛瑞福「2049計畫」受我贊助　專家看台美：勿過度押寶特定對象

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▲薛瑞福（Randall Schriver）在五角大樓報告。（圖／翻攝美國國防部官網）

▲薛瑞福（Randall Schriver）從美國國防部離職後，擔任美國智庫2049計畫研究所主席。圖為他過去在五角大樓報告情形。（圖／翻攝美國國防部官網）

記者陳政錄／台北報導

美國國防部前印太事務助理部長薛瑞福，目前擔任智庫2049計畫研究所主席，近年除多次訪台，更公開接受我政府預算，推動台美國安、軍事交流。軍事專家和學者認為，選擇合作對象最重要核心在於「燒冷灶」，並以其在美華府的影響力作為首要考量，提醒假若過度押寶在特定對象，可能是「非常危險的。」

綜合媒體報導，薛瑞福曾多次訪台，還與總統蔡英文會面，由於2049的共和黨背景鮮明，常爭取友台言論和參與遊說、推銷美對台軍售，並經我國防部公開，每年編列13萬美元預算，以委辦合作案方式，從2016年起合辦高階將領赴美，進修國家安全政策暨戰略高階教育班次，儼然成為蔡政府發展新時期台美關係的重要橋梁。

蔡英文拜會美國前副國務卿阿米塔吉、前助理國務卿薛瑞福。（圖／記者劉康彥）

▲蔡英文曾在2015年，赴美拜會當時為美國前副國務卿的阿米塔吉，以及前助理國務卿薛瑞福，目前，兩人皆為2049計畫研究所的重要成員。（圖／記者劉康彥）

對此，中華戰略學會研究員張競在受訪時說明，透過該項講習活動，讓美方得以獲識我方重點培養對象，亦讓國軍未來領導核心認識華府政治運作基本架構，確實有其具體意義；他同時指出，其實解放軍亦透過類似機制，委託哈佛大學甘迺迪政府學員辦理類似講習，但運作狀況未盡理想，後來就不在持續運作。

但他也提醒，選擇合作對象最重要核心在於「燒冷灶」，利用美國政府政黨輪替或是人事調整機會，掌握未來仍有機會回到政府服務，擔任與我有關政治任命官員職務者雖為優先考量，但亦要考量合作對象在華府政治圈內所具地位。

▲張競。（圖／截取自直播）

▲張競。（圖／截取自直播、ET資料照）

台灣大學政治系教授左正東指出，民進黨政府與美國智庫2049計畫研究所之間，其實早已存在長時間的合作，基於目前該智庫與美國總統川普團隊關聯，對目前的台美關係，或許「會有一些幫助」，但對於到底是我方政府受到對方影響，抑或是我方能否透過該一美國智庫，影響華府決策，甚至是影響的程度為何，都有待進一步的觀察。

談及薛瑞福曾參與美軍印太事務部署的背景，左正東認為，就實際層面來看，薛瑞福也是川普眾多曾經官員中的一位，「不用把它的角色放到太大」，且從過往的經驗來看，台灣與美國智庫的合作一直是很廣泛的，考量美國是一個多元的社會，若能以此進一步增加合作廣度，「會是比較安全的選擇。」

張競則直言，假若過度押寶在特定對象，讓其吃香喝辣，反而招惹無法分一杯羹之老牌重量級智庫，取捨拿捏處處都是學問。

據了解，台美合辦國家安全政策暨戰略高階教育班次自湯曜明擔任參謀總長時期，就已經啟動，我透過與美國智庫戰略暨國際安全中心(CSIS)、美國企業研究院AEI等合作，提升國軍幹部宏觀思維，並保持與美方親共和黨、親民主黨派系智庫穩定交流；惟2016年民進黨執政後，加以藍營與美交流情勢改變，我政府考量2049計畫研究所研究領域，以中共解放軍、區域安全、友盟關係為核心，將這個班次由AEI委託2049計畫研究所籌辦。

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