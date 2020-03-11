邀請學者專家協助輔導瀝青廠異味改善　減少民怨創造雙贏

▲台南市環保局啟動輔導機制，邀請學者專家進廠輔導，期透過輔導措施建議業者改善，減少異味產生，達到雙贏局面。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新營工業區瀝青廠屢遭陳情，影響周遭生活品質，環保局啟動輔導機制，自2020年3月起，邀請學者專家進廠輔導，期透過輔導措施建議業者改善，減少異味產生，達到雙贏局面。

市長黃偉哲表示，瀝青業因製程特性，往往所排放廢氣易衍生異味陳情問題，未來將責成環保局，針對轄內瀝青混凝土廢氣排放加強管制，提醒業者平時運作時應加強自主管理，確保防制設備正常運作，避免污染情事。為此，特別指示環保局邀請專家學者進行異味專案輔導，提供異味改善具體解決方案，達到實質改善成果，解決周遭廠商及居民之怨怒。

環保局長謝世傑進一步說明，台南市目前列管的瀝青混凝土業共計13家，瀝青廠有存在之價值及必要，但是產生的異味問題的確十分惱人，環保局除了密集的深度稽查管制外，也特過里長出面協調，針對確有輔導改善必要的瀝青混凝土業者納入輔導名單。

環保局表示，自2017年至2020年3月份已規劃輔導了5家次，業者平時應注意拌合、洩料過程廢氣衍生異味的問題，除了操作過程應依固定源操作許可證內容操作，並須依「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」做好相關防制措施。

本次專家學者輔導，除針對廠商現有防制設備及目前較有效的防制方式做比較，並點出瀝青業常見問題及現場狀況做說明，專家學者提出瀝青業尾氣富含還原態物種（異味的主要來源），若採行臭氧（O3）或其他強氧化劑應可達到一定減臭效能，另相關廢氣的收集也很重要，尤其舊廠更應全面檢視洩漏完成改善。

另因應環保署目前空污法規修正、相關會議資料及業者常見錯誤樣態與如何解決方法，已提供於環保局「固定污染源管制資訊網-資料下載專區（https://epb3.tnepb.gov.tw/airrule/download.html）」供下載參辦，並請業者確實依據空氣污染防制法等相關規定辦理，以免受罰。

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