「資本利得成長」南山人壽2月賺54.2億元、年增63%！合併新契約保費衰退50%

新冠肺炎（COVID-19）疫情自2019年底開始蔓延，全球確診人數不斷增加。富邦產險率先推出「企業防疫薪資費用保險」，維護染病治療的員工或隔離員工在隔離期間，依舊享有薪資保障，每一企業最高保險金額以30萬元為原則，減輕小型企業的負擔，同時也能保障員工權益。