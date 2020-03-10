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「資本利得成長」南山人壽2月賺54.2億元、年增63%！合併新契約保費衰退50%

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▲▼南山人壽。（圖／記者周宸亘攝）

▲南山人壽大樓。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊絡懸／台北報導

股市大幅波動引市場擔憂，南山人壽卻透過波段操作從中獲利。南山人壽10日公布自結獲利財報，2020年2月合併新契約保費為91億元，2月合併總保費為302億元，2月自結獲利稅後淨利為54.2億元，年增63%；每股盈餘（EPS）0.57元。不過，2月合併新契約保費為91億元，較去年同期水準衰退50%。

南山人壽表示，2月自結獲利為54.2億元，較去年同期成長63%。雖然全球受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響市場大幅波動，南山人壽掌握市場波段，實現資本利得，加上穩定的經常性收益，故本月獲利較去年同期大幅成長。

另一方面，南山人壽2月合併新契約保費為91億元，較去年同期水準衰退50%。南山人壽表示，2月因美元兌新台幣匯率持續呈現弱勢，利於美元保單銷售，傳統美元商品整體銷量佳；此外，持續推動意外險及健康險（A&H）與保障型商品，A&H新契約保費達6.3億元，也助整體新契約保費收入。

至於南山產物，2月業績持續穩定成長，總保費收入達3.95億元，較去年同期增加27%。其中，個人險簽單保費收入2.94億元，較去年同期成長25%；而企業險簽單保費收入也較去年同期成長33%。主因今年農曆春節連假提早，2月的工作天數相對較長，故業績表現相對較佳。

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