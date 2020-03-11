江啟臣上任首次中常會　聚焦「韓國瑜罷免案」支援高雄保衛戰





▲江啟臣首次主持國民黨中常會。（圖／記者周宸亘攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣上任後11日第一次主持中常會，新任中常委也十分積極，提出多達五個提案要討論，包括童惠珍跟黃敬平都提出「反罷韓」相關提案、沈智慧則提出參考民進黨模式挖掘、培育青年人才，並依個案評估過去遭開除黨籍的青年恢復黨籍。

針對高雄市長韓國瑜罷免案，中常委童惠珍提案，建請黨中央採取行動，全力支持韓國瑜。根據提案書表示，鑑於民進黨主導的高雄市罷免韓國瑜市長的連署，日前已進入第二階段的審查，若有超過四十萬份有效連署書，則會進行第三階段的實際投票 ，值此關鍵時刻，國民黨中央應團結對外，回應所有本黨黨員及支持者的期盼，以實際行動力挺韓市長 。

童惠珍提出三點執行辦法，包括四月底前，擇日到高雄舉辦「行動中常會」，邀請高雄市中央委員列席，集思廣益，研擬配合在地民意代表的參考意見，對韓國瑜作有效的支援活動。

第二、建請於高雄市行動中常會舉行當日，於晚間舉辦高雄市黨代表座談會，傾聽基層黨代表心聲及建議，以期團結所有在地力量，持韓市長及市府團隊，讓高雄人民清楚認知韓市長及市府團隊對市政的建樹。

第三、由於本黨在南部各縣市，包括高雄市並沒有區域立委 ，建請黨中央協調安排本黨的不分區立委南下，成立在地議員立委聯合服務處（特別是目前面臨市長罷免案的高雄市各行政區），確實做好在地中央的基層服務 ，讓人民有感。國民黨的改革，從傾聽民意及落實基層服務做起，這樣才能重新贏回人民對本黨的信任及支持。

中常委黃敬平也提出，黨主席及全體中常委連署發表「反罷韓-支持韓國瑜市長」。提案中寫道，目前正值全民抗疫支持政府防疫期問，執政黨縱容綠營側翼打手；綠營前朝既得利益者從選前到選舉結束後，仍在清算鬥爭、政治追殺，從中央到地方圍剿、霸凌韓國瑜。

黃敬平提出的執行辦法包括，國民黨上下群策群力支持韓國瑜全力拼市政，國民黨應發表一篇嚴正聲明，力挺韓國瑜，做韓國瑜的後盾，確保本黨在高雄市執政，不讓綠營藉側翼之手借刀殺人，以政治運作包裝「罷韓」之名，行擡面下綠營黨內卡位争搶高雄市長位子，玩弄民主政治及矇騙高雄市民之實。

▲江啟臣。（圖／記者周宸亘攝）

除了韓國瑜議題外，值得關注的是，中常委沈智慧的提出，為國民黨培養青年戰力、儲備年輕幹部案。首先、將把之前不是因為弊案開除、或當初開除條件已消失之國民黨年輕黨員重新找回來。 第二、「他山之石，可作借鏡」，參考民進黨之現任發言人，包括李晏榕（40歲）、 李明俐（36歲）、李問（31） 歲、周江杰（40歲）、吳濬（32歲）、薛呈懿（31歲）或其重要幹部，例如戰情室主任林琮盛也僅42 歲。

沈智慧的提案中說明，民進黨大量提拔年輕人，以曝光及表現，讓更多年輕人可因此產生榮譽感、歸屬感，進而遴選有意願參與選戰之人，日後派任地方經營選區。

根據提案，執行辦法包括，一、曾經批評黨內並給予建言之人，只要是非挾怨報復，可透過國民黨黨恢復黨籍之程序，即使非本人申請，國民黨也可主動替其恢復黨籍，禮賢下士、廣納百川。二、中央黨部與地方黨部應積極找尋年輕人來協助，士農工商、百工之人都應是本黨覓尋之人才，中央黨部跨域跨區找尋人才不能侷限某區域，以民進黨發言人為例，包含台北、高雄、新竹 、宜蘭等地，本黨更應顧及區域平衡，以中南部縣市為優先。