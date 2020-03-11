　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

江啟臣上任首次中常會　聚焦「韓國瑜罷免案」支援高雄保衛戰

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國民黨中常會-江啟臣。（圖／記者周宸亘攝）

▲江啟臣首次主持國民黨中常會。（圖／記者周宸亘攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣上任後11日第一次主持中常會，新任中常委也十分積極，提出多達五個提案要討論，包括童惠珍跟黃敬平都提出「反罷韓」相關提案、沈智慧則提出參考民進黨模式挖掘、培育青年人才，並依個案評估過去遭開除黨籍的青年恢復黨籍。

針對高雄市長韓國瑜罷免案，中常委童惠珍提案，建請黨中央採取行動，全力支持韓國瑜。根據提案書表示，鑑於民進黨主導的高雄市罷免韓國瑜市長的連署，日前已進入第二階段的審查，若有超過四十萬份有效連署書，則會進行第三階段的實際投票 ，值此關鍵時刻，國民黨中央應團結對外，回應所有本黨黨員及支持者的期盼，以實際行動力挺韓市長 。

童惠珍提出三點執行辦法，包括四月底前，擇日到高雄舉辦「行動中常會」，邀請高雄市中央委員列席，集思廣益，研擬配合在地民意代表的參考意見，對韓國瑜作有效的支援活動。

第二、建請於高雄市行動中常會舉行當日，於晚間舉辦高雄市黨代表座談會，傾聽基層黨代表心聲及建議，以期團結所有在地力量，持韓市長及市府團隊，讓高雄人民清楚認知韓市長及市府團隊對市政的建樹。

第三、由於本黨在南部各縣市，包括高雄市並沒有區域立委 ，建請黨中央協調安排本黨的不分區立委南下，成立在地議員立委聯合服務處（特別是目前面臨市長罷免案的高雄市各行政區），確實做好在地中央的基層服務 ，讓人民有感。國民黨的改革，從傾聽民意及落實基層服務做起，這樣才能重新贏回人民對本黨的信任及支持。

中常委黃敬平也提出，黨主席及全體中常委連署發表「反罷韓-支持韓國瑜市長」。提案中寫道，目前正值全民抗疫支持政府防疫期問，執政黨縱容綠營側翼打手；綠營前朝既得利益者從選前到選舉結束後，仍在清算鬥爭、政治追殺，從中央到地方圍剿、霸凌韓國瑜。

黃敬平提出的執行辦法包括，國民黨上下群策群力支持韓國瑜全力拼市政，國民黨應發表一篇嚴正聲明，力挺韓國瑜，做韓國瑜的後盾，確保本黨在高雄市執政，不讓綠營藉側翼之手借刀殺人，以政治運作包裝「罷韓」之名，行擡面下綠營黨內卡位争搶高雄市長位子，玩弄民主政治及矇騙高雄市民之實。

▲▼國民黨中常會-江啟臣。（圖／記者周宸亘攝）

▲江啟臣。（圖／記者周宸亘攝）

除了韓國瑜議題外，值得關注的是，中常委沈智慧的提出，為國民黨培養青年戰力、儲備年輕幹部案。首先、將把之前不是因為弊案開除、或當初開除條件已消失之國民黨年輕黨員重新找回來。 第二、「他山之石，可作借鏡」，參考民進黨之現任發言人，包括李晏榕（40歲）、 李明俐（36歲）、李問（31） 歲、周江杰（40歲）、吳濬（32歲）、薛呈懿（31歲）或其重要幹部，例如戰情室主任林琮盛也僅42 歲。

沈智慧的提案中說明，民進黨大量提拔年輕人，以曝光及表現，讓更多年輕人可因此產生榮譽感、歸屬感，進而遴選有意願參與選戰之人，日後派任地方經營選區。

根據提案，執行辦法包括，一、曾經批評黨內並給予建言之人，只要是非挾怨報復，可透過國民黨黨恢復黨籍之程序，即使非本人申請，國民黨也可主動替其恢復黨籍，禮賢下士、廣納百川。二、中央黨部與地方黨部應積極找尋年輕人來協助，士農工商、百工之人都應是本黨覓尋之人才，中央黨部跨域跨區找尋人才不能侷限某區域，以民進黨發言人為例，包含台北、高雄、新竹 、宜蘭等地，本黨更應顧及區域平衡，以中南部縣市為優先。

ET快訊
摩鐵開房蔡宜芳...張益贍臉書早曝端倪「錯過的19歲」：合而
超越平時負荷量200％！義大利醫護崩潰　80歲以上患者直接被
蔡壁如：最重開除張益贍黨籍、請蔡宜芳離開
統一發票確定增開1組六獎200元　雲端發票500元獎加碼10
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

馬英九「人道關懷」掛嘴邊 楊文嘉：只說結論不負責任！

蔡宜芳爆摩鐵不倫戀　里長爸崩潰：不是她主動！唉…好不容易栽培出博士女兒

韓國瑜拋「香港村」吸納人才　黃捷：荒謬！韓就是最大的阻力

馬系監委約談氣爆善款　罷韓四君子陳冠榮怒控：政治追殺

口罩風波...陳玉珍再強調「7元不收有深層道理」　宅神譏：地獄18層都不夠深

民進黨飛行夾克所得777萬全捐衛福部　指定防治新冠肺炎

「有比較有傷害！」　田方倫談罷韓：翻出陳菊人馬傷害高雄的舊帳

NCC修法嚴禁標示「中國台灣」　大陸手機不配合不准賣

王浩宇爆張益贍與綠黨密謀　蔡壁如反嗆：毫無誠信、立場搖擺

呼籲江啟臣「啟程」！　李艷秋：改革到大陸吃香喝辣的買辦中常委

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

Ella、蔡徐坤假演「開年會吃飯」　Lisa秒信萌答：我也餓了！

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

急診醫護訂便當低聲問：有外送嗎？ 老闆秒回「應該的」抵達堅持不收錢

馬英九「人道關懷」掛嘴邊 楊文嘉：只說結論不負責任！

蔡宜芳爆摩鐵不倫戀　里長爸崩潰：不是她主動！唉…好不容易栽培出博士女兒

韓國瑜拋「香港村」吸納人才　黃捷：荒謬！韓就是最大的阻力

馬系監委約談氣爆善款　罷韓四君子陳冠榮怒控：政治追殺

口罩風波...陳玉珍再強調「7元不收有深層道理」　宅神譏：地獄18層都不夠深

民進黨飛行夾克所得777萬全捐衛福部　指定防治新冠肺炎

「有比較有傷害！」　田方倫談罷韓：翻出陳菊人馬傷害高雄的舊帳

NCC修法嚴禁標示「中國台灣」　大陸手機不配合不准賣

王浩宇爆張益贍與綠黨密謀　蔡壁如反嗆：毫無誠信、立場搖擺

呼籲江啟臣「啟程」！　李艷秋：改革到大陸吃香喝辣的買辦中常委

馬英九「人道關懷」掛嘴邊 楊文嘉：只說結論不負責任！

蔡宜芳爆摩鐵不倫戀　里長爸崩潰：不是她主動！唉…好不容易栽培出博士女兒

台灣蝙蝠測出6冠狀病毒「SARS、MERS都有」　中原大學：免驚！不會直接傳染

勇士季後賽出局！近10年首度單季50敗　拒取消比賽「請球迷自行承擔風險」

學測數學滿分1.4萬人創新高　藍委要教育部一個月內提檢討報告

劍麟2月營收2.48億元「年減23.2%」！肺炎疫情拖延進度…汽車事業復工率逾8成

韓國瑜拋「香港村」吸納人才　黃捷：荒謬！韓就是最大的阻力

新冠肺炎歐洲全面淪陷！ 　《獵鷹與酷寒戰士》上週才到⋯確定二度停拍

三大郵輪股價狂跌2/3變慘業　謝金河：三年難翻身！

「普丁任期歸零」修憲通過　國家不穩需掌權直到2036年

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

政治熱門新聞

「F奶甜姐」蔡宜芳爆不倫　擁吻襲胸摩鐵煲愛直擊

18台人拒檢　他爆氣：就丟包武漢啊

李來希轟「口罩實名制2.0」加7元運費：把人民當腦殘？

武漢專機違背台灣橫濱模式　只讓乘客戴口罩...拒穿防護衣

陳建仁曝「陳時中深夜求援」　1招幫揪感染源

與蔡宜芳驚爆不倫戀　張益贍回應了

張益贍、蔡宜芳傳不倫戀　蔡壁如：保姆也太盡責了

批口罩「7元運費」被罵翻　陳玉珍再嗆：不該收！這不是剝兩次皮嗎？

韓粉神邏輯：選舉比照口罩實名制　網秒破解

蔡宜芳「臉書按讚張益贍妻女」：真的好美

蔡宜芳「滑進」知名汽車旅館　開房3小時秘密授課

蔡宜芳哭著認愛張益贍　柯文哲臭臉不回應

民眾黨爆不倫戀　民眾黨：張益贍停權、蔡宜芳另行調查

趙少康轟改革：抽菸的人得肺癌，通通自費！

更多熱門

相關新聞

李艷秋籲江啟臣：改革吃香喝辣的買辦中常委

李艷秋籲江啟臣：改革吃香喝辣的買辦中常委

媒體人李艷秋11日透過臉書向國民黨主席江啟臣喊話，「麻煩你『啟程』吧！」把中常委當選名單拿出來清一清，多少人利用國民黨招搖？多少人死巴著名銜不放？大選輸到脫褲，黨主席都辭了，中常委還有16人連任，真有心整頓就從最親近的人開始，幾個小買辦都無法處理，如何重返執政？

王世堅：國民黨自身難保還談什麼救韓國瑜

王世堅：國民黨自身難保還談什麼救韓國瑜

首次主持中常會　江啟臣：中常會功能不會被取代

首次主持中常會　江啟臣：中常會功能不會被取代

拒絕候補名單上包機？　江啟臣：不希望這時候互相指責

拒絕候補名單上包機？　江啟臣：不希望這時候互相指責

等了1個月！第二批武漢包機470人返台

等了1個月！第二批武漢包機470人返台

關鍵字：

江啟臣國民黨

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

「F奶甜姐」蔡宜芳爆不倫　擁吻襲胸摩鐵煲愛直擊

18台人拒檢　他爆氣：就丟包武漢啊

王又正暴走嗆導播：就是兇你怎麼樣！

劉真搶救1月「體重僅剩3X公斤」

緋聞傳8年！炎亞綸鬆口談跟阿本的關係

劉樂妍天津返台遭爆「送進加護病房」

好市多開賣炸雞！網曝心得：和麥當勞一樣

陳艾琳認了「約過砲」老公也知道！

李來希轟「口罩實名制2.0」加7元運費：把人民當腦殘？

超正嫩妻爬上20歲兒床！他崩潰：那聲音

7嫩模遭騙去金三角「逼做1對1」軟禁！慘淪禁臠崩潰

武漢專機違背台灣橫濱模式　只讓乘客戴口罩...拒穿防護衣

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

第二批包機延誤2小時173人登機

更多

最夯影音

更多
難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來
騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面