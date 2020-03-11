送新竹醫護400條護手霜！台中女「熬夜擴大愛心」全台送暖　急診醫感動炸

▲台中郭小姐免費送護手霜。（圖／翻攝自急診醫師的眼睛（白永嘉醫師））

記者張嘉晏／綜合報導

本站10日報導《台中女暖送「400條護手霜」！醫感動：我們有人手雖裂了，但心卻暖了》提到，急診醫師白永嘉發文稱，一名郭小姐主動寄400條護手霜到新竹馬偕紀念醫院，讓醫護人員非常感動。而今日白永嘉再度發文，表示郭小姐把愛心擴大，連夜整理出全台需要護手霜的醫院，並陸續寄出，令他一早就被暖翻。

「她的愛心，充滿效率和行動力。」白永嘉醫師11日在臉書表示，郭小姐在送出400條護手霜後，又忙到三更半夜，整理出全台有提出需求的醫院表格，並且從今日起開始陸續寄出。

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白永嘉也在文中分享了郭小姐的一段話。只見有人私訊郭小姐，表示還是希望匯護手霜的錢給她，但郭小姐堅持不用，還說如果真的過意不去，看醫護人員覺得護手霜價值多少，就捐多少錢給「社團法人愛的延續公益協會」即可。

▲疫情爆發至今，醫護人員堅守崗位、辛苦付出。（圖／達志影像／美聯社）

郭小姐說，捐款並沒有金額限制，也不一定要捐，當然也不必以她的名義捐，「比起很多外面大牌子的公益團體，我更喜歡幫忙這種無私奉獻的小公益協會。」她希望當自己有能力幫助別人時，也會希望對方哪天有能力後，能夠把這份愛和幫助傳遞下去，「當你是一個有影響力的人，就該用你的影響力去給予別人能量。」

貼文一出，網友們湧入留言讚翻，「如此拋磚引玉的善行，福報滿滿」、「忍不住眼眶要泛淚」、「感恩郭小姐，台灣最美的風景」、「為善不求回報，才是真善」、「感謝白醫師、郭小姐，謝謝你們」。

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