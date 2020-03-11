網傳被她咬到會變「新冠哈士奇」　台南警查出幕後PO文者送辦

▲48歲何姓女子在臉書粉專PO文搞笑PO造謠，被市警三分局查獲吃上官司。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局接獲黃姓女子檢舉，表示自己臉書頭像遭盜用，造謠稱被黃女咬到會得「台南狂犬新冠病毒」，臉會變成像「哈士奇」一樣，造成周遭親友恐慌，三分局偵查隊依據黃女提供網頁截圖，傳喚48歲何姓女子到案說明，全案偵訊後將何女依傳染病防治法函送台南地檢署偵辦。

據警方調查，48歲何女在某個擁有1萬多人粉絲的臉書專頁，自創「台南狂犬新冠病毒」名詞，並盜用黃女頭像貼文，杜撰黃女為新冠病毒散播者，被黃女咬後，除會有意識模糊、顫抖等症狀，眼睛瞳孔也會縮小，臉色發白如紙，有如「哈士奇」一樣。

當事人黃女表示，她近期無出入境紀錄，也未罹患任何疾病，假消息在親友間傳開，才知道自己肖像被用於造謠，造成黃女個人相當大困擾，希望警方嚴辦，還其清白。而PO文造謠的何女，也在貼文後遭受網友抨擊，提醒散布假消息的嚴重性，何女自知觸法，自動將貼文下架。

據了解，黃女與何女2人是互加臉書好友，但2人並不認識，何女PO文的臉書粉專是八卦、爆料、好笑的粉專，何女疑因好玩、有梗，才杜撰「台南狂犬新冠病毒」假訊息，並從「好友」中隨意挑1人作女主PO文搞笑，惟被其他網友提醒散布假消息的嚴重性，何女才自覺觸法自動將貼文下架，但已經來不及，其PO文已被黃女截圖為證提告。

台南市警三分局呼籲，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，可依傳染病防治法移送檢察機關偵辦，最高可科以新台幣3百萬元之罰金；如未涉刑罰者，亦可依社會秩序維護法裁處罰鍰。請民眾務必查證訊息內容，切勿以訛傳訛，造成社會大眾不必要之恐慌，並觸犯法網。

▲48歲何姓女子在臉書粉專PO文搞笑PO造謠，被市警三分局查獲吃上官司。（圖／翻攝自臉書，下同）

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