瑞士等8國升至二級警示！返台需自主管理14天　捷克等16國一級要注意

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(11)日表示，近日歐洲地區疫情急遽升溫，即日起提升冰島、瑞士、挪威、瑞典、比利時、荷蘭、丹麥及奧地利共8國旅遊疫情提升至第二級：警示(Alert)；在中東地區的巴林和科威特，與上列歐洲國家有相同等級風險，ㄧ併提升至二級警示，返國後要自主健康管理14天。

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▲即日起，冰島、瑞士、挪威、瑞典、比利時、荷蘭、丹麥及奧地利共8國旅遊疫情提升至第二級。（圖／陳昱璇製）

指揮中心表示，除日前已提升旅遊疫情建議及旅遊警示等級的義大利、法國、德國及西班牙外，周邊相關國家病例數亦顯著增加，影響範圍持續擴大。歐洲疾病預防控制中心(ECDC)日前評估歐盟地區及英國的感染風險、發生群聚風險及未來數週出現廣泛持續性傳播的風險均為中級至高級。

指揮中心指出，為加強防疫警戒，自即日起將冰島、瑞士、挪威、瑞典、比利時、荷蘭、丹麥及奧地利共8國旅遊疫情提升至第二級：警示(Alert)。此外，在中東地區的巴林和科威特，與上列歐洲國家有相同等級風險，因此ㄧ併提升至二級警示，建議國人在當地應採取加強防護措施，自上述國家入境台灣之民眾則應落實14天自主健康管理。

另考量申根區域國家人員流動密切，同步將希臘、捷克、葡萄牙、芬蘭 、斯洛維尼亞、波蘭、愛沙尼亞 、匈牙利、盧森堡、馬爾他、斯洛伐克、拉脫維亞、立陶宛、列支敦斯登，以及與申根區自由流動的英國、愛爾蘭共16國的旅遊疫情警示調整至第一級：注意(Watch)。指揮中心提醒，民眾前往上述國家，應遵守當地一般預防措施；另自這些國家入境後，應落實14天自主健康管理。