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市場買口罩套x3！家人一用「超悶的」全打入冷宮　網有感狂+1：差點窒息

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▲▼新冠肺炎疫情延燒，口罩一罩難求，腦筋動得快的業者紛紛開始製作布口罩及口罩套。布商大本營的永樂市場，婆媽裁縫師都忙著趕製布口罩口罩套。（圖／記者湯興漢攝）

▲新冠肺炎疫情延燒，現在口罩套正夯。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

為了延續拋棄式口罩壽命，現在可重複使用的口罩套正夯。就有一名女網友在臉書《爆廢公社》表示，她上次去菜市場買了3個，結果家人覺得不好用，因為套在口罩外面戴起來很悶，結果3個口罩套都被冰入冷宮，她也忍不住好奇問其他人「你們覺得口罩套好用嗎？」留言處就有不少網友有感，「不好用，悶住差點窒息。」

這位女網友文中表示，「各位廢友們，有人跟我一樣感覺嗎？你們覺得口罩套好用嗎？我怎麼覺得不好用餒～～～」說她去菜市場買了3個口罩套，結果家人覺得不好用，因為會很悶，「套在口罩外面超悶的～然後這3個口罩套就被冰入冷宮。」她也用hashtag直呼「#純屬個人感覺不好用」、「#口罩套還真不便宜」。

請繼續往下閱讀...

看到貼文後，就有許多人有同感，「加1」、「冷的時候還好～天氣熱完全無法戴」、「戴了快悶死」、「超難用，有次去看電影戴口罩套差一點窒息，推薦口罩內裏墊護墊，每天更換一片護墊（0.9元）」、「口罩套很難用，戴了根本不舒服，又不透氣」、「戴了講話都不清楚XD」、「太悶了，有點吸不到氣，走路會喘。」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO覺得口罩套很悶，根本不好用。（圖／翻攝自爆廢公社）

不過也有網友點出問題所在，「我自己有在做跟用，悶是都會悶，畢竟多了兩層，但布料材質（網路很多是不管材質，厚跟薄都用）跟口罩的型有差，你可以用看看斧頭型（立體）的，會好一點（我自己覺得）你照片這種算平面的」、「要買薄棉布做的，我覺得最無感的是買小朋友用的紗布巾做的，很透氣我上班差不多戴10小時，可以接受。」

還有人表示，「這醫生說沒辦法保護口罩，病毒一樣還是附著在口罩上，聽完就放棄買了」、「買來用衛生紙放裡面噴了酒精後發現沒有阻隔效果、立馬轉售出去，還是乖乖口罩戴好戴滿較實在」、「口罩跟口罩套上面如果有冠狀病毒，你會怎麼做?當然是馬上丟掉，去洗手。發明這種東西會害死人」、「覺得很多餘+1，打個噴涕病菌還不是會噴到裡面。」

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