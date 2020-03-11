　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／疫情來亂！今年仍是日本自動車元年嗎

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼東京奧運,東奧,新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎,武漢病毒,COVID-19。（圖／路透社）

▲東京奧運以自動運轉為宣傳主軸，但因新冠肺炎的全球疫情嚴峻影響下，若停辦，可能對日本造成嚴重的衝擊。（圖／路透社）

2020年一開始，全球即面臨新冠肺炎的強烈侵襲，除了中國之外，受創最嚴重的國家，就屬日本、韓國與義大利。而因8月的奧運即將在東京舉行，若因新冠肺炎的疫情難以控制而停辦，必然對日本造成嚴重的衝擊。

尤其今年的東京奧運，日本一直以自動運轉為宣傳主軸，甚至將2020稱為「自動車元年」，之所以有此稱呼，或與奧運有所連結，卻又與2019年的修法有關。

為迎接自動駕駛的來臨，日本警察廳於2018年底公布《道路交通法》相關的修正草案，於同年3月底截止公告，經檢討修正後，送交國會為審議，且於2019年5月底通過，且明文於2020年5月實施生效。這也是為何2020年會被稱為「自動車元年」的原因。

而此次修法，首先是針對《道路車輛法》，只要裝設有自動運行裝置的車輛，即必須裝有紀錄設備。這個裝置有如飛機的黑盒子，最主要是在事故發生時，能夠還原發生的原因。而這些設備自然也得事先通過認證，才能使車輛上路。

至於最重要的《道路交通法》修正，最主要是開放第三級的自動駕駛（參考閱讀：吳景欽／開車滑手機不違法第三級自動駕駛上路可行嗎）。雖然，在開啟自動駕駛時，可以使用手機，但仍須隨時注意行車狀況，以能隨時介入來應付緊急情況。比較值得注意的是，在駕駛中的飲酒與睡覺，仍被嚴格禁止。至於開啟自動駕駛時，可否為飲食或閱讀，則無法從修正條文裡看出，就有很大的解釋空間。

至於因自動駕駛所帶來的肇事責任，則處於研議狀態，主要原因仍在於自動駕駛的複雜性。因在傳統以人力駕駛為主的肇事場合，即便車輛設計有瑕疵，但只要處於可控制的狀態，所有責任就會指向駕駛者，車輛瑕疵與結果的關係，恐因此被阻斷。但於自動駕駛的場合，隨著AI控制的比例上升，人力逐漸轉為配角地位，致使車輛本身的設計或製造瑕疵，可能會成為造成結果的主因。只是在第三級駕駛的場合，人力與AI到底所占比例如何，實屬於未知，恐也難於一時之間法制化。

另一個是有關GPS定位與資料蒐集的問題。因於自動駕駛的場合，車輛本身必然連上網路與衛星，除了必須能避免駭客入侵外，關於這些資料的保存及使用，是否涉及隱私，而必須有一定的法律規範，也會是個疑問。

2020年的東京奧運，若真因新冠肺炎疫情的蔓延而取消，雖無法在眾人面前展現日本於這幾年努力的成果；但也因為大眾減少在公眾場合進出，關於自動科技，尤其是以自動車、無人機為食品、物品等的運送，必然有極大的需求性。若果如此，要說今年是日本，或者是全球的自動車元年，實也有其道理。

好文推薦

吳景欽／新冠肺炎遭強制隔離為何不用法官說了算

吳景欽／從羈押替代到防疫的電子監控

吳景欽／虛歲65買敬老票被訴詐欺？濫行起訴誰監督

●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任、法稅改革聯盟發起人及超徵還財於民公投提案領銜人。以上言論不代表本報立場。

ET快訊
蔡宜芳「臉書按讚張益贍妻女」合照露端倪！政壇早就傳遍
口罩運費7塊被嫌貴！醫曝「4行銷話術」感覺差很大…網推爆：免
張益贍道歉回應了！承認與F奶甜姐蔡宜芳不倫摩鐵情
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

國際奧會主席：執委會未提取消或延後東京奧運

確診累計破千「堅持辦東京奧運」　日本政府發言人：如期舉行

奧委會宣布東京奧運「如期舉行」　陳時中：相信日本不會冒高風險

78%美國人不敢坐！　趙小蘭：應減輕對「自動車」的恐懼

CES 2018 自動駕駛汽車直擊：無所不在的智慧語音

吳景欽／司改的前瞻性　建立自動車法制

吳景欽／疫情來亂！今年仍是日本自動車元年嗎

雷皓明／真人版《長腿叔叔》就算為小孩好也恐犯和誘罪

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

Ella、蔡徐坤假演「開年會吃飯」　Lisa秒信萌答：我也餓了！

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

急診醫護訂便當低聲問：有外送嗎？ 老闆秒回「應該的」抵達堅持不收錢

吳景欽／疫情來亂！今年仍是日本自動車元年嗎

雷皓明／真人版《長腿叔叔》就算為小孩好也恐犯和誘罪

減少接觸！高鐵工會籲「防疫期間不驗票」　暫停提供熱飲、報章雜誌

過境香港女子入境拒搭小黃「我沒錢！」　交通部：違規者將重罰

中職／悍將啦啦隊補強！Fubon Angels增3名　人數創隊史新高

Uber代送3烤全鴨無人收件...放自家冰箱　一句「再送要加錢」挨告

網傳被她咬到會變「新冠哈士奇」　台南警查出幕後PO文者送辦

抓包男友偷吃人妻「脫光對話」　蘿莉塔「證據全截圖」開嗆小三：爆料公社見！

中學五人制／走過4年「關鍵」挫敗　北投教頭哽咽奪任內首冠

彰化大馬路清晨3男幹架　「衝x小」揮球棒鐵棍齊飛狂打

居家檢疫者禁搭大眾運輸！今起最高罰100萬　桃機規劃專屬用餐區、提供外帶

小禎爆去年就辭《2分之一強》認對節目沒貢獻：有點累！　親回合作胡瓜下一步

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

法律熱門新聞

吳景欽／疫情下的日本自動車元年

石勳平、劉珞亦／林宅血案解不開的檔案

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

雷皓明／為小孩好也恐觸犯和誘罪

告訴6月期限　法界：過了就GG

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

呂佑文／公務人員也享有訴訟權

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

住屋漏水相關法律問題

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

過失毀損罪　檢方：刑法不處罰

買手指虎當戒指　當心牢獄之災！

更多熱門

相關新聞

新冠肺炎影響　春季甲子園討論停辦

新冠肺炎影響　春季甲子園討論停辦

新冠肺炎在日本疫情蔓延，日本高等中學棒球連盟（高野連）將在今天（11日）開會，決定是否繼續舉辦第92屆春季甲子園大賽。

全球疫情地圖　台灣變「台北與鄰近地區」

全球疫情地圖　台灣變「台北與鄰近地區」

毒友暴斃　偷現金金飾再棄屍

毒友暴斃　偷現金金飾再棄屍

幕後／協商包機返台過程一次看　讓對岸不甘不願接受

幕後／協商包機返台過程一次看　讓對岸不甘不願接受

汀威迪受訪突打噴嚏「標準防疫姿勢」

汀威迪受訪突打噴嚏「標準防疫姿勢」

關鍵字：

法律司改人權吳景欽自動車東京奧運新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

「F奶甜姐」蔡宜芳爆不倫　擁吻襲胸摩鐵煲愛直擊

18台人拒檢　他爆氣：就丟包武漢啊

王又正暴走嗆導播：就是兇你怎麼樣！

劉樂妍天津返台遭爆「送進加護病房」

緋聞傳8年！炎亞綸鬆口談跟阿本的關係

劉真搶救1月「體重僅剩3X公斤」

好市多開賣炸雞！網曝心得：和麥當勞一樣

陳艾琳認了「約過砲」老公也知道！

李來希轟「口罩實名制2.0」加7元運費：把人民當腦殘？

超正嫩妻爬上20歲兒床！他崩潰：那聲音

武漢專機違背台灣橫濱模式　只讓乘客戴口罩...拒穿防護衣

7嫩模遭騙去金三角「逼做1對1」軟禁！慘淪禁臠崩潰

第二批包機延誤2小時173人登機

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

更多

最夯影音

更多
騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」
難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面