吳景欽／疫情來亂！今年仍是日本自動車元年嗎

▲東京奧運以自動運轉為宣傳主軸，但因新冠肺炎的全球疫情嚴峻影響下，若停辦，可能對日本造成嚴重的衝擊。（圖／路透社）

2020年一開始，全球即面臨新冠肺炎的強烈侵襲，除了中國之外，受創最嚴重的國家，就屬日本、韓國與義大利。而因8月的奧運即將在東京舉行，若因新冠肺炎的疫情難以控制而停辦，必然對日本造成嚴重的衝擊。

尤其今年的東京奧運，日本一直以自動運轉為宣傳主軸，甚至將2020稱為「自動車元年」，之所以有此稱呼，或與奧運有所連結，卻又與2019年的修法有關。

為迎接自動駕駛的來臨，日本警察廳於2018年底公布《道路交通法》相關的修正草案，於同年3月底截止公告，經檢討修正後，送交國會為審議，且於2019年5月底通過，且明文於2020年5月實施生效。這也是為何2020年會被稱為「自動車元年」的原因。

而此次修法，首先是針對《道路車輛法》，只要裝設有自動運行裝置的車輛，即必須裝有紀錄設備。這個裝置有如飛機的黑盒子，最主要是在事故發生時，能夠還原發生的原因。而這些設備自然也得事先通過認證，才能使車輛上路。

至於最重要的《道路交通法》修正，最主要是開放第三級的自動駕駛（參考閱讀：吳景欽／開車滑手機不違法第三級自動駕駛上路可行嗎）。雖然，在開啟自動駕駛時，可以使用手機，但仍須隨時注意行車狀況，以能隨時介入來應付緊急情況。比較值得注意的是，在駕駛中的飲酒與睡覺，仍被嚴格禁止。至於開啟自動駕駛時，可否為飲食或閱讀，則無法從修正條文裡看出，就有很大的解釋空間。

至於因自動駕駛所帶來的肇事責任，則處於研議狀態，主要原因仍在於自動駕駛的複雜性。因在傳統以人力駕駛為主的肇事場合，即便車輛設計有瑕疵，但只要處於可控制的狀態，所有責任就會指向駕駛者，車輛瑕疵與結果的關係，恐因此被阻斷。但於自動駕駛的場合，隨著AI控制的比例上升，人力逐漸轉為配角地位，致使車輛本身的設計或製造瑕疵，可能會成為造成結果的主因。只是在第三級駕駛的場合，人力與AI到底所占比例如何，實屬於未知，恐也難於一時之間法制化。

而另一個是有關GPS定位與資料蒐集的問題。因於自動駕駛的場合，車輛本身必然連上網路與衛星，除了必須能避免駭客入侵外，關於這些資料的保存及使用，是否涉及隱私，而必須有一定的法律規範，也會是個疑問。

2020年的東京奧運，若真因新冠肺炎疫情的蔓延而取消，雖無法在眾人面前展現日本於這幾年努力的成果；但也因為大眾減少在公眾場合進出，關於自動科技，尤其是以自動車、無人機為食品、物品等的運送，必然有極大的需求性。若果如此，要說今年是日本，或者是全球的自動車元年，實也有其道理。

好文推薦

吳景欽／新冠肺炎遭強制隔離為何不用法官說了算



吳景欽／從羈押替代到防疫的電子監控

吳景欽／虛歲65買敬老票被訴詐欺？濫行起訴誰監督

●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任、法稅改革聯盟發起人及超徵還財於民公投提案領銜人。以上言論不代表本報立場。