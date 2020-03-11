幕後／返台包機協商力破政治操作　對岸不甘不願接受了

▲武漢台商專機返台，東方航空班機進入機棚檢疫。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

10日第二班包機返台的過程，從協商到執飛可說是一波三折。對此，黨政人士表示，中國當局可說是不甘不願接受台灣的「兩個優先」原則，過程中政府團隊按部就班，以專業和堅持，破除中國當局的強力政治操作，也頂住國內超過八成以上反對接人的壓力。

回顧這次安排包機返台的過程，黨政人士說，立基點是全世界所有國家，從中國撤離人員的考量都是相同的，就是防疫和保護國人，絕對是第一優先；比較各國的做法，台灣第一次的武漢包機，正因為中國方面規劃失當，造成亂象的中國台辦系統，還為了推卸責任，在第二次的專機協商過程裡，不斷放話。

黨政人士說，期間不但辱罵我國行政院長是「蘇氏謊言」，更離譜的是，就在我方人員急著為航班防疫忙著溝通的同時，湖北台辦主任，卻在深夜以不具名的方式出現在中國官媒的報導上，逐點逐項抹黑台灣。

黨政人士指出，這次專機的任務執行過程確實一波三折，我方對於「弱勢優先」、「檢疫優先」十分堅持，但雙方在防疫標準與檢疫工作有許多認知上的不同，直到昨天東航班機起飛前，中國官員竟然還百般刁難我國防疫人員，也導致首班的華航延遲了超過3個小時，第二班次的東航更是過了凌晨才起飛。

黨政人士說，昨天在台灣飛機抵達武漢天河機場時，準備回家的台灣人都非常期待，也都準備配合檢疫相關工作，包括穿著我國政府為大家準備的防疫裝備後登上飛機。

不過，他說，原訂傍晚5點跟8點即可分批出發的計畫，卻因為台辦跟機場人員小動作不斷，好比只讓乘客戴口罩，不讓台灣民眾穿著早就準備好的防護衣，所幸台灣的醫護人員相當堅持，認為不能讓乘客承擔感染的風險，雙方僵持了許久。

據了解，關鍵的轉折是，現場有台商從候機室發現東航包機上的機組人員，為何全都穿上整套的防護衣，而他們乘客卻沒有，最後在大家議論紛紛下，都表示願意配合台灣方面的防疫作為，這才讓中國官員放棄刁難，讓東航上的機組員與乘客都穿著隔離衣登機返台。

黨政人士指出，回顧過去幾週，台辦系統不斷透過微信等社群平台，灌輸滯留武漢的台灣人各種不正確訊息，把國人滯留責任推給台灣「不近人情」，「罔顧台灣人返鄉權益」等。據了解，就在對岸逐步解除戰時管制時，就多次發出文宣，點燃滯留民眾對蔡政府的怒火。

同時在台灣內部，昨天二次專機起飛前，許多立場傾中的媒體與部分政治人物，口徑一致設定這是一場「雙方各讓一步」，甚至是「馬英九建議的」輿論風向，配合中國論述，抹滅中國一直以來拒絕高規格防疫的負面印象。該黨政人士笑說，「但是，如果當時按照『馬英九建議』，台灣早就沒有口罩了！」

至於蔡政府的處理模式與態度上，黨政人士表示，儘管中國與台灣內部親中力量操作不斷，政府團隊仍不慍不火地，透過執行鑽石公主號接回國人的任務，奠定了「橫濱模式」，甚至香港政府也選擇比照「橫濱模式」處理，同時也掀起「為何香港可以，台灣卻不行」的反彈聲浪，讓對岸備感壓力。

黨政人士說，也因為這樣才讓中國當局不甘不願接受台灣的「兩個優先」原則，執行此次專機任務。他說，除了第一線執行任務的工作人員辛苦徹夜未眠外，府院多名官員也徹夜留守，緊盯整個過程。整體而言，政府團隊按部就班，用專業和堅持，破除中國當局的強力政治操作，也頂住國內超過八成以上反對接人的壓力，比照接回鑽石公主號國人旅客經驗，以「最佳防疫模式」，最終才能讓滯留武漢的台灣人，歷經波折終於能夠回到自己國家。

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