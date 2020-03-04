奧委會宣布東京奧運「如期舉行」　陳時中：相信日本不會冒高風險

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情蔓延全球，國際奧委會仍堅持2020年東京奧運會將在4個月後如期舉行，並鼓勵運動員應該繼續維持每日鍛鍊。中央流行疫情指揮中心今（4）日召開記者會，指揮官陳時中表示，表示目前尚未跟體育署談到這件事，日本也有考慮過要去延期，是否會禁止我國運動員前往，要看準備情況來決定因應方案。

▲東京奧運。（圖／達志影像／美聯社）

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綜合外電報導，東京奧運及帕運國務大臣橋本聖子（はしもと せいこ，Seiko Hashimoto）3日在國會上表示，由於新冠肺炎疫情流行，賽事可能會推遲到年底再舉行，但最終決定由國際奧委會定奪。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者呂佳賢攝）

德國籍國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）3日在瑞士洛桑召開記者會，儘管當前新冠肺炎蔓延全球，仍宣布東京奧運在4個月後如期舉行。巴赫表示，國際奧委會仍堅持要成功舉辦2020東京奧運會，並鼓勵運動員應該繼續維持每日鍛鍊，以求身體狀況最佳的情況下參賽東京奧運。

陳時中表示，要不要讓選手參加東京奧運？目前還沒有跟體育署談到這件事，但畢竟這是一個大型的國際賽事，日本也考慮可能延期，「我相信他們在國際賽事上，也不會冒著高風險來舉辦」。至於屆時是否會要求出賽運動選手做防護措施？陳時中回應，要看到時候準備的情況決定因應方案。