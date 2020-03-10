武漢專機狀況連連！違背台灣橫濱模式　只讓乘客戴口罩...拒穿防護衣

▲滯留武漢第二批包機、武漢包機、滯留武漢台灣人登機、傳出有人發燒。（圖／讀者提供）



記者陶本和／台北報導

滯留中國湖北的台灣民眾，10日晚透過華航及中國東方航空兩班專機返台。不過據指出，整個過程狀況連連，原本採高規格防疫的台灣「橫濱模式」，但對岸就東方航空的班機，只讓乘客戴上口罩，拒絕搭配防護衣。

兩岸過去一直在討論接回台灣滯留民眾的相關事宜，在香港日前採台灣「橫濱模式」接回港人後，讓陸方壓力倍增，而本次接回國人，我方提出各項原則，包括「專機模式」、「兩優先、三原則」都順利踩住立場，雙方協商熱點也都聚焦於防疫措施的執行。

▲滯留武漢第二批包機內部畫面。（圖／讀者提供）

不過，在執行的過程中卻狀況連連，有媒體指出，本來先起飛的華航班機上，出現2位民眾體溫過高的現象，因此臨時下機，導致班機延遲。而另一架東方航空，中國方面則認為，乘客只需要戴上口罩，不需要穿上防護衣。

但是，對照香港先前採「橫濱模式」接回港人時，要求乘客需穿上保護衣、戴上口罩及手套等，並在身上掛上名牌以作識別。在入境處人員也會協助他們穿上保護衣，人員亦與當地協調，加開登機櫃位助滯留港人更快辦理手續。

這又掀起「為何香港可以，卻不允許台灣」的聲浪。對此，在溝通無效後，我方只能強化降落後之後的防疫準備工作。

▲滯留武漢第二批包機、武漢包機、滯留武漢台灣人登機、傳出有人發燒。（圖／讀者提供）